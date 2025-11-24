Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentte gece konaklayan ziyaretçilere turist vergisi uygulanabileceğine dair haberleri temkinli bir şekilde değerlendirdi. Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, şu anda Parlamento’da görüşülen İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası kapsamında Khan ve diğer yerel yöneticilere bu vergiyi hayata geçirme yetkisi vermesi bekleniyor.

240 MİLYON STERLİN GELİR SAĞLAYACAK

Khan, daha önce turist vergisi konusunda yetki devri çağrısında bulunmuştu. Yapılan tahminlere göre Londra'da uygulanacak olası bir turist vergisi, şehre yılda 240 milyon sterline kadar ek gelir sağlayabilir. Başkentte sadece 2024 yılında 89 milyon geceleme gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, potansiyel gelir dikkat çekiyor.

İSKOÇYA VE GALLER'DE UYGULAMAYA BAŞLADI

İngiltere, G7 ülkeleri arasında ulusal hükümetin yerel yönetimlere turist vergisi koyma izni vermediği tek ülke konumunda bulunuyor. Buna karşılık İskoçya ve Galler yakın dönemde kendi turist vergilerini uygulamaya koydu. İskoçya’da yerel yönetimler, konaklama ücretinin belirli bir yüzdesi üzerinden vergi belirleme hakkına sahipken, Galler’de 2026’dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin alınması planlanıyor.