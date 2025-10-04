Avrupa’nın popüler tatil noktalarından ve Türkiye'nin komşusu sel felaketiyle sarsıldı. Bulgaristan’ın Burgaz iline bağlı Elenite sahil beldesinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük yıkıma yol açtı. Felakette en az üç kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Şiddetli yağışların ardından taşan dereler ve sel suları, kıyı köyleriyle kırsal bölgelerde hayatı felç etti. Araçlar ve karavanlar denize sürüklendi, evler, oteller ve kamp alanları sular altında kaldı. Ulaşım yolları kapanırken, toplu taşıma neredeyse tamamen durdu.

Bulgar yetkililer, Karadeniz kıyısındaki birçok kasabada olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. Tahliye çalışmalarına Bulgaristan Donanması ve 10’dan fazla itfaiye aracı destek veriyor.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Daniel Mitov, felakette üç kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Mitov, kurbanlardan birinin sel sırasında bodrum katındaki evinde su baskını nedeniyle hayatını kaybettiğini, diğer iki kişinin ise yardım çağrılarına yanıt verirken hayatını kaybeden kurtarma görevlileri olduğunu söyledi.