İLK SIRADA ÇİN VAR

Yunanistan’dan Altın Vize (Golden Visa) alan Türklerin sayısı en üst seviyeye ulaştı. Altın Vize’de Çin 8 bin 792 ruhsatla (Yüzde 29) lider oldu. Asıl ‘patlama’ Türkiye’den yaşandı. Türk yatırımcılara verilen ruhsatlar yüzde 153 arttı. Türklere geçen yıl 1067 ruhsat verilirken sayı bu yıl 2 bin 698’e yükseldi.

PİYASA HAREKETLENDİ

Türklerin ardından yüzde 84’lük artışla İsrailli yatırımcılar 3. sırada yer aldı. İsrail’in ardından İngiliz, ABD ve Lübnanlı yatırımcıların geldiği belirtildi. Altın Vize’ye olan aşırı ilgi Yunanistan’da emlak piyasasını hareketlendirdi. Atina, vize onayında frene bastı. 13 bin başvurunun bekletildiği açıklandı.

YATIRIM MİKARI ARTIRILDI

2024 Eylül’de Yunanistan 822 başvuruyu kabul ederken bu yıl eylül ayında ise rakamın 392’de kaldığı öğrenildi. Altın Vize alabilmek için Yunanistan’ın Atina ve Selanik kentleri ile adalarda asgari 250 bin Euro’luk yatırım yapmak gerekirken alt sınır 800 bin Euro’ya yükseltildi.

Serbest dolaşım hakkı var

“Altın Vize” adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın AB bölgesinde serbest dolaşım imkanı kazanıyor. Gerekli emlak yatırımını yapana verilen Altın Vize 5 yıl geçerli oluyor. Gerektiğinde uzatılıyor.