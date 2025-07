Kutuplaştırıcı bir bitki olan kişnişi bazıları sever bazıları ise nefret eder. Birçok kişi için bir tutam kişniş bile salatalara yemeklere lezzet katabiliyor. Kişniş sadece yemekleri ya da salataları değil ayrıca vücudumuz için de değerli bir hazine görevinde. Faydalarını açıklayan uzmanlar, bu bitkinin kaygıyı düşürdüğünü iltihapları önlediğini belirtiyor. Dahası da var...



Özel şef ve In the Kitchen with Chef Bae'nin CEO'su Brooke Baevsky, kişnişi ABD'lilerin pek sevmediğini hatta sabun tadına benzettiklerini söyledi. Fakat kişnişin şaşırtıcı sağlık yararları olduğunu belirtti. Kişnişin beslenme alışkanlıklarına dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Brooke Baevsky,bu baharatın otoimmün, nörodejeneratif, gastrointestinal ve kalp hastalıklarının yanı sıra bazı kanser türlerine yol açabilecek iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

C VİTAMİNİ AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN

Dünyada ölümlerin yarısından fazlasını iltihapların oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, C vitamini açısından zengin olan kişnişin antioksidan görevi gören bileşiklere sahip olduğunu belirtiyor.

EPİLEPTİK NÖBETLERİ GECİKTİRİYOR

İtalyan araştırmacılar ise yaptıkları bir araştırmada, kişnişin özütünün biyoaktivitelerini nedeniyle obezite, metabolik sendrom ve diyabet gibi hastalıklara karşı değerli bir gıda olduğunu ortaya koydu. Diğer araştırmalarda da kişnişin epileptik nöbetler geciktirmede etkili bir araç olduğunu gösterdi.

KRALLARIN GÖZDE BİTKİSİYDİ

Kişniş sadece beden sağlığı değil ayrıca beyin ve ruh sağlığı açısından da olumlu etkiler sağlıyor. Tarih boyunca kralların gözde bitkisi olan kişniş, 8.000 yıldır tüketiliyor. Mısır Kralı Tutankhamun'un mezarında bulunan kişniş ölümsüzlüğü temsil ediyordu. Ayrıca Çin iksirlerinde de çok kullanılmıştır.