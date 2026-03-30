Çoğu insan "abur cubur" denildiğinde sadece patates kızartması, asitli içecekler veya paketli gıdaları düşünür, ancak beslenme uzmanlarının son verileri, özellikle diyet yapanların en büyük tuzağının, sağlıklı olduğunu düşünerek sınırsızca tükettikleri 'üzüm' olduğunu ortaya koyuyor.

Üzüm, ilk bakışta masum ve ferahlatıcı görünse de, yiyebileceğiniz en yüksek kalorili ve şekerli meyvelerin başında geliyor.

100 gram üzüm yaklaşık 69 kalori içerirken; bu oran çilekte neredeyse yarı yarıyadır, elmada ise 52 kaloridir.

100 gram üzümde 16 ila 18 gram karbonhidrat (glikoz ve fruktoz) bulunur. 200 gramlık küçük bir salkım üzüm yediğinizde, yaklaşık 36 gram şeker tüketmiş olursunuz. Bu oran, bir kutu asitli ve şekerli içecekle birebir aynıdır.

Üzümü diğer meyvelerden (örneğin armut veya ahududu) ayıran ve kilo aldırmasına neden olan en büyük faktör "lif" eksikliğidir.

Diğer meyvelerde bulunan lif, şekerin kana karışmasını yavaşlatan bir "fren" görevi görür, ancak üzümün 100 gramında bir gramdan bile az lif bulunur.

Fren mekanizması olmadığı için, üzümdeki o yoğun şeker doğrudan ve çok hızlı bir şekilde kan dolaşımına katılarak yağlanmaya ve ani acıkmalara neden olur.

Üzümün diyetleri bozmasındaki en büyük psikolojik etken, yeme pratiğidir.

Bir elmayı soymak, dilimlemek ve parça parça yemek zaman ve efor gerektirir. Ancak üzüm taneleri küçüktür, hiçbir işlem gerektirmez ve doğrudan kaseden ağza atılır.

"Sadece birkaç tane yiyeceğim" diyerek başlanan bir kase üzümün, farkında olmadan televizyon karşısında dakikalar içinde tüketilmesi, günlük kalori ve şeker sınırının tek bir oturuşta aşılmasına neden olur.

Uzmanlar üzümün tamamen hayatımızdan çıkarılmasını önermiyor. Zira üzüm, C vitamini ve değerli antioksidanlar (resveratrol) açısından oldukça zengindir.

Sorun meyvede değil, porsiyondadır. Makul bir porsiyon sadece bir avuç dolusu (100-150 gram) olmalıdır.

Kilosuna dikkat edenlerin üzümü akşam saatlerinde televizyon karşısında değil; sabah kahvaltısında veya gün içindeki hareketli saatlerde ara öğün olarak tüketmesi, kan şekerini dengelemek adına çok daha güvenli bir yöntemdir.