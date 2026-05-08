Avrupa’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları son yıllarda Schengen vizesi almakta ciddi zorluklar yaşamaya devam ediyor. Randevu bulma sorunu, uzun bekleme süreleri ve artan ret oranları vatandaşların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alırken, açıklanan son veriler Türkiye’den yapılan Schengen başvurularındaki yoğunluğu bir kez daha gösterdi.

TÜRKLERİN SCHENGEN’DE İLK TERCİHİ YUNANİSTAN

Son verilere göre Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularında ilk sırayı Yunanistan aldı. Türkiye’deki Yunanistan temsilciliklerine toplam 296 bin 377 başvuru yapılırken, bu başvuruların 264 bin 323’ü vizeyle sonuçlandı.

ALMANYA VE FRANSA İLK ÜÇTE

Schengen başvurularında Yunanistan’ı Almanya takip etti. Almanya’ya 215 bin 506 başvuru yapılırken, Fransa ise 151 bin 640 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

EN AZ BAŞVURU LETONYA, ESTONYA VE PORTEKİZ’E

Verilere göre Türk vatandaşlarının en az Schengen vizesi başvurusu yaptığı ülkeler ise Letonya, Estonya ve Portekiz oldu.

170 BİNİ AŞAN RET KARARI

Öte yandan Türkiye’den yapılan toplam 170 bin 129 Schengen başvurusu reddedildi.