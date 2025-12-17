1 Ocak 2021 itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde AB vatandaşı olmayan 23,7 milyon kişi bulunuyor. Bu nüfusun yaklaşık 1 milyon 890 bini Türk vatandaşlarından oluşuyor. Buna göre AB ülkelerinde yaşayan ancak AB pasaportu bulunmayan her 100 kişiden 8’i Türk vatandaşı olarak kayıtlara geçti. Veriler, vatandaşlığa geçmeyen ancak yasal oturum sahibi olan Türkleri kapsıyor.

TÜRKLERİN YÜZDE 70’İ ALMANYA’DA

Avrupa’daki Türk nüfusunun açık ara en yoğun olduğu ülke Almanya oldu. AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 70’i Almanya’da hayatını sürdürüyor. Almanya’daki Türk nüfusu 1 milyon 316 bin kişiyle listenin zirvesinde yer aldı. Bu ülkeyi 210 bin kişiyle Fransa ve 118 bin kişiyle Avusturya takip etti.

TÜRKLERİN EN YOĞUN YAŞADIĞI AVRUPA ÜLKELERİ

Verilere göre Türk vatandaşlarının en fazla yaşadığı ülkeler sırasıyla Almanya, Fransa ve Avusturya olurken, Hollanda, Belçika ve Danimarka da öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bulgaristan ve İtalya’da da 20 binin üzerinde Türk vatandaşı bulunuyor.

EN AZ TÜRK NÜFUSU LETONYA’DA

AB ülkeleri arasında Türk vatandaşının en az yaşadığı ülke Letonya oldu. Bu ülkede yalnızca 204 Türk vatandaşı bulunuyor. Letonya’yı 284 kişiyle Slovakya ve 406 kişiyle Slovenya izliyor. Bazı ülkelerde açıklanan rakamların nüfusu değil, yalnızca oturum sahibi kişileri yansıttığı da belirtiliyor.

AB’DE EN KALABALIK YABANCI TOPLULUK FASLILAR

Avrupa Birliği’nde yaşayan yabancı nüfus içinde ilk sırada Fas vatandaşları yer alıyor. 2020 verilerine göre AB ülkelerinde oturum hakkına sahip yaklaşık 1,96 milyon Fas vatandaşı bulunuyor. Türkler 1,85 milyon kişiyle ikinci sırada yer alırken, Ukrayna vatandaşları yüzde 6’lık oranla üçüncü sırada bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yaşanan göç hareketlerinin, bu sıralamayı önümüzdeki yıllarda değiştirmesi bekleniyor.

İşte Türklerin en çok yaşadığı Avrupa ülkeleri:

Almanya: 1.316.395

Fransa: 210.351

Avusturya: 117.580

Hollanda: 77.265

Belçika: 38.440

Danimarka: 28.405

Bulgaristan: 21.183

İtalya: 20.997

İsveç: 13.333

Romanya: 10.635

Polonya: 6.403

Finlandiya: 5.679

İspanya: 4.682

Yunanistan: 3.950

Çekya: 3.307

Macaristan: 3.217

Malta: 1.654

Portekiz: 1.518

Lüksemburg: 1.246

İrlanda: 906

Estonya: 572

Litvanya: 535

Hırvatistan: 504

Kıbrıs: 461

Slovenya: 406

Slovakya: 284

Letonya: 204