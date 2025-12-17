1 Ocak 2021 itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde AB vatandaşı olmayan 23,7 milyon kişi bulunuyor. Bu nüfusun yaklaşık 1 milyon 890 bini Türk vatandaşlarından oluşuyor. Buna göre AB ülkelerinde yaşayan ancak AB pasaportu bulunmayan her 100 kişiden 8’i Türk vatandaşı olarak kayıtlara geçti. Veriler, vatandaşlığa geçmeyen ancak yasal oturum sahibi olan Türkleri kapsıyor.
TÜRKLERİN YÜZDE 70’İ ALMANYA’DA
Avrupa’daki Türk nüfusunun açık ara en yoğun olduğu ülke Almanya oldu. AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 70’i Almanya’da hayatını sürdürüyor. Almanya’daki Türk nüfusu 1 milyon 316 bin kişiyle listenin zirvesinde yer aldı. Bu ülkeyi 210 bin kişiyle Fransa ve 118 bin kişiyle Avusturya takip etti.
TÜRKLERİN EN YOĞUN YAŞADIĞI AVRUPA ÜLKELERİ
Verilere göre Türk vatandaşlarının en fazla yaşadığı ülkeler sırasıyla Almanya, Fransa ve Avusturya olurken, Hollanda, Belçika ve Danimarka da öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bulgaristan ve İtalya’da da 20 binin üzerinde Türk vatandaşı bulunuyor.
EN AZ TÜRK NÜFUSU LETONYA’DA
AB ülkeleri arasında Türk vatandaşının en az yaşadığı ülke Letonya oldu. Bu ülkede yalnızca 204 Türk vatandaşı bulunuyor. Letonya’yı 284 kişiyle Slovakya ve 406 kişiyle Slovenya izliyor. Bazı ülkelerde açıklanan rakamların nüfusu değil, yalnızca oturum sahibi kişileri yansıttığı da belirtiliyor.
AB’DE EN KALABALIK YABANCI TOPLULUK FASLILAR
Avrupa Birliği’nde yaşayan yabancı nüfus içinde ilk sırada Fas vatandaşları yer alıyor. 2020 verilerine göre AB ülkelerinde oturum hakkına sahip yaklaşık 1,96 milyon Fas vatandaşı bulunuyor. Türkler 1,85 milyon kişiyle ikinci sırada yer alırken, Ukrayna vatandaşları yüzde 6’lık oranla üçüncü sırada bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yaşanan göç hareketlerinin, bu sıralamayı önümüzdeki yıllarda değiştirmesi bekleniyor.
İşte Türklerin en çok yaşadığı Avrupa ülkeleri:
Almanya: 1.316.395
Fransa: 210.351
Avusturya: 117.580
Hollanda: 77.265
Belçika: 38.440
Danimarka: 28.405
Bulgaristan: 21.183
İtalya: 20.997
İsveç: 13.333
Romanya: 10.635
Polonya: 6.403
Finlandiya: 5.679
İspanya: 4.682
Yunanistan: 3.950
Çekya: 3.307
Macaristan: 3.217
Malta: 1.654
Portekiz: 1.518
Lüksemburg: 1.246
İrlanda: 906
Estonya: 572
Litvanya: 535
Hırvatistan: 504
Kıbrıs: 461
Slovenya: 406
Slovakya: 284
Letonya: 204