Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sınır bölgelerindeki gayrimenkul satışlarına yönelik yasal çerçevenin sertleştirileceğini ve yasak kapsamındaki bölgelerin genişletileceğini açıkladı.

Türk iş insanları son yıllarda Batı Trakya ile Ege adalarında onlarca gayrimenkul almıştı. Yunanistan Parlamentosu’nda savunma konularına ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, özellikle Batı Trakya ve adalar gibi sınır bölgelerinde yabancı gerçek veya tüzel kişilerin mülk edinmesine yönelik önemli bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu.

MERCEK ALTINDAKİ BÖLGE BATI TRAKYA VE MERİÇ (EVROS)

Son dönemde Meriç (Evros) Milletvekili Paris Papadakis’in bölgedeki kontrolsüz mülk satışlarına dair sunduğu veriler, Atina’da ulusal güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Papadakis’in Yargıya ve Parlamentoya taşıyacağı bu iddialar üzerine konuşan Bakan Dendias, “Yasal çerçevenin daha katı hale getirilmesi ve yasak kapsamına girecek bölgelerin genişletilmesi için yeni bir yasal düzenleme planı üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

MEVCUT YASAK NE DİYOR?

Yürürlükteki mevzuata göre, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşları veya bu ülkelerde merkezleri bulunan şirketlerin, Yunanistan’ın sınır bölgelerinde (mülkiyet, kiralama vb.) işlem yapması “ulusal güvenlik ve ülkenin toprak bütünlüğü” gerekçesiyle yasaklanmış durumda.

BODRUM’A KOMŞU ADALARDADA YASAK GELİYIOR

Şu anki yasaya göre “Sınır Bölgesi” statüsünde olan yerler şunlar:

Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) Kilimli (Kalimnos), Leros, Sömbeki (Simi), Rodos, Patmos, İncirli (Nisiros) adaları ile birliket yasak kapsamına alınan sınır illerinin Meriç (Evros), Tesprotya ili, Kesriye (Kastoria), Kılkış (Kilkis), Midilli (Lesvos), İskeçe (Ksanthi), Preveze (Preveza), Sisam (Samos), Florina ve Sakız (Hios).

ÖZEL ALANLAR: Santorini adası, İskiri (Skiros) adaları; Drama, Yanya, Pella ve Serez illerinin bazı bölgeleri ile Adriyatik’teki küçük adalar.

GÜVENLİK SÜZGECİ DEVREDE

Hali hazırda bu bölgelerde mülk edinmek isteyen AB dışı ülke vatandaşları için katı bir izin süreci uygulanıyor. Başvurular; Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Polisi (EL.AS), Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu temsilcilerinden oluşan özel bir komisyon tarafından inceleniyor. Ulusal güvenlik açısından en ufak bir risk görüldüğünde talepler doğrudan reddediliyor.

YENİ DÖNEMDE KAPSAM GENİŞLİYOR

Hükümetin gündemindeki yeni düzenleme ile birlikte

Yasaklı Bölge Listesi: Mevcut listeye yeni stratejik noktaların ve yerleşim yerlerinin eklenmesi bekleniyor (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile).

Hukuki Boşlukların Kapatılması: Şirketler üzerinden yapılan dolaylı alımların ve “yöntemli” satışların önüne geçilmesi için yasal boşluklar kapatılacak.

Daha Sıkı Denetim: “İstisnai izin” prosedürlerinin daha da zorlaştırılması hedefleniyor.

Bakan Dendias’ın açıklamaları, özellikle Batı Trakya’daki (İskeçe ve Rodop gibi) mülkiyet hareketliliğinin devlet tarafından çok daha yakından takip edileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

VEKALET VE PARAVAN ORTAKLIKLARIN TAKİBİ

En büyük değişiklik “dolaylı mülkiyet” üzerinde olacak. Mevcut sistemde bir yabancı, bir Yunan vatandaşıyla ortaklık kurarak veya güvene dayalı vekaletnamelerle mülk kontrolü sağlayabiliyordu. Yeni yasa tasarısının, mülkün “nihai faydalanıcısını” tespit etmeyi zorunlu kılması ve %1 bile olsa yabancı sermaye payı olan şirketlerin sıkı denetimden geçirilmesi bekleniyor.

Tarım Arazilerine “Stratejik Rezerv” Statüsü Batı Trakya ve özellikle Meriç (Evros) bölgesindeki geniş tarım arazilerinin toplu şekilde satın alınması, gıda güvenliği ve bölgesel demografi açısından “ulusal tehdit” kategorisine alınabilir. Bu durumda, sadece yabancılara değil, belirli ölçeğin üzerindeki arazi satışlarına genel bir denetim mekanizması getirilebilir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZAİ MÜEYYİDELER

Hukuki boşluklardan yararlanarak yasaklı bölgeden mülk edinenler veya bu satışa aracılık eden noter ve avukatlar için cezaların katlanması gündemde. Sadece para cezası değil, yapılan satış işleminin “yok hükmünde” (mutlak butlan) sayılması ve mülkün devlet tarafından müsadere edilmesine kadar varan sert yaptırımlar konuşuluyor.

YASAL BAŞVURU SÜRECİNDEKİ KRİTİK DETAYLAR

Şu anki işleyişte, AB dışı bir vatandaşın başvurusu reddedildiğinde bu karara karşı idari mahkemelerde dava açma hakkı bulunuyor. Ancak “Ulusal Güvenlik” gerekçesiyle verilen ret kararlarında, devletin istihbari bilgileri mahkemeyle paylaşma zorunluluğunun sınırlandırılması da masadaki konular arasında. Bu da başvurusu reddedilen kişilerin hukuki itiraz yolunu pratikte imkansız hale getirebilir.

Bakan Dendias’ın işaret ettiği bu taslak yasalaştığında, özellikle Rodop ve İskeçe gibi Türk azınlığın yoğun olduğu bölgelerde miras yoluyla intikal eden veya vakıf malları üzerindeki tasarrufların nasıl etkileneceği en kritik soru işareti olacaktır.