Türk vatandaşları pasaportlarıyla Gürcistan’a vizesiz giriş yapabiliyor. En önemli ayrıcalık ise pek çok ülkede geçerli olan 90 günlük kalış süresinin aksine, Gürcistan’da doğrudan 1 yıl boyunca oturum izni başvurusu yapmadan kalma imkânı sunulması.

YENİDEN GİRİŞLE SÜRE UZUYOR

Bir yıllık süre dolduğunda Türkiye’ye giriş-çıkış yapılması, aynı hakkın yeniden elde edilmesini sağlıyor. Bu da Gürcistan’ı hem kısa süreli hem de uzun vadeli yaşam planları için cazip hale getiriyor.

NEDEN GÜRCİSTAN TERCİH EDİLİYOR?

Türkiye ile kara sınırının bulunması, yaşam maliyetlerinin Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük olması ve Türk vatandaşlarına sağlanan kolaylıklar, Gürcistan’ı göçmenler için öne çıkan bir rota haline getirdi.

Kira ve konut: Başkent Tiflis’te 1+1 daireler genellikle 300–500 dolar arasında değişiyor. Batum’da turizm sezonunda fiyatlar daha yüksek seyrediyor.

Yeme–içme: Restoranlarda yemek Türkiye’den biraz pahalı olsa da market alışverişi benzer seviyelerde. Yerel ürünler oldukça uygun fiyatlarla bulunabiliyor.

Ulaşım: Toplu taşıma son derece ucuz. Otobüs ve metro biletleri 0,5–0,7 dolar, taksi ücretleri ise Türkiye’den daha düşük.

Genel yaşam maliyeti: Tiflis ve Batum gibi şehirlerde tek kişinin aylık yaşam gideri (kira hariç) ortalama 400–500 dolar. İki kişilik bir yaşam için kira dahil 700–1000 dolar arası harcama yeterli oluyor.