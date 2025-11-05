Karadağ’da bir tartışma ile başlayan olaylar yangına dönüştü. CHP’li vekil Mahmut Tanal, 26 Ekim günü Karadağ’ın başkenti Podgorica’da iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 25 yaşındaki Karadağlı bir genci bıçakladığı iddiasının ardından yaşanan olaylarla ilgili TBMM’de konuştu. Tanal, olaylardan sonra Karadağ’daki Türk vatandaşlarına devlet tarafından sahip çıkılmadığını belirtti ve Türklerin, ev ve işyerlerine yapılan saldırılar hakkında bilgiler paylaştı.

KORKUNÇ İŞKENCEYİ ANLATTI

Karadağ’da yaşayan Türklerden bilgi alan Tanal acil kriz masası kurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “2 Kasım gecesi bir Türk kadını ev sahibi tarafından darp edildi ve tırnakları söküldü. Büyükelçiliğin vatandaşlarımızla ilgilenmediği söylendi. Karadağlılar ‘Türk’ü öldür’ sloganlarıyla yürüyüş yapıyor. Türklerin dükkanlarını yakıp evlerini taşladılar, çocuklar okula gidemiyor. Sırp Çetnik grupları beyzbol sopalarıyla sokaklarda nöbet tutuyor. Olaylar linçe dönüştü. Ama vatandaşlarımız yalnız bırakıldı.”