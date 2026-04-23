Kraliyet ailesinin mutfak düzeninde yalnızca şıklık ve gelenek değil, aynı zamanda belirli beslenme kuralları da büyük önem taşıyor. Aile üyelerinin günlük yaşamında tüketilen yiyecekler titizlikle seçilirken, bazı malzemeler ise tamamen uzak durulması gerekenler arasında yer alıyor. Özellikle resmi etkinlikler, yoğun programlar ve sağlık hassasiyetleri nedeniyle belirli gıdalar kraliyet sofralarında tercih edilmiyor.

SARIMSAK SOFRALARDA YER BULAMIYOR

Kraliyet ailesinin uzak durduğu yiyeceklerin başında sarımsak geliyor. Güçlü kokusu ve tüketildikten sonra ağızda uzun süre kalabilen etkisi nedeniyle sarımsak, kraliyet mutfaklarında tercih edilmeyen malzemeler arasında bulunuyor. Resmi davetler ve sosyal etkinliklerde sık sık yer alan aile üyeleri için ağız kokusu gibi durumların önüne geçmek önemli görülüyor. Sarımsağın yoğun aroması nedeniyle sosyal ortamlarda rahatsızlık oluşturabileceği düşünülüyor. Bu nedenle kraliyet sofralarında yemek hazırlanırken sarımsak kullanımına sınırlama getirildiği biliniyor.

SOĞAN DA TERCİH EDİLMİYOR

Kraliyet ailesinin mutfak alışkanlıklarında yalnızca sarımsak değil, soğan da dikkatle ele alınan yiyecekler arasında yer alıyor. Keskin kokusu ve yemeklerde baskın bir tat bırakabilmesi nedeniyle soğan kullanımının da sınırlı olduğu belirtiliyor. Özellikle zarif ve hafif tatların öne çıktığı kraliyet sofralarında, yoğun aromalı malzemelerin geri planda tutulduğu ifade ediliyor.

İMAJ ÖN PLANDA

Kraliyet ailesinin yemek seçimlerinde yalnızca damak tadı değil, sağlık ve kamuoyu önündeki imaj da etkili oluyor. Uzun süren etkinlikler ve resmi temaslar sırasında rahatsızlık oluşturabilecek yiyeceklerden uzak durulması, mutfak kurallarının temelini oluşturuyor.

Bu nedenle kraliyet sofralarında kullanılan malzemeler, hem sağlık açısından hem de sosyal yaşamın gereklilikleri doğrultusunda özenle belirleniyor.