Türkiye’den yurt dışına yönelik seyahat talebi, her geçen yıl katlanarak artmaya devam ediyor. Resmi verilere göre, 2024 yılında 11,4 milyonu aşan yurt dışı çıkış sayısı, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 11,9 milyon seviyesine ulaştı. Türk gezginlerin tercihlerinde vize kolaylığı ve bürokratik engellerin azlığı belirleyici rol oynarken, Balkanlar’dan sonra en büyük sürpriz Güney Amerika cephesinden geldi.

BALKAN MODASI YERİNİ AMAZONLARA BIRAKIYOR

Son yıllarda Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkeler; hem kültürel yakınlıkları hem de vizesiz giriş avantajıyla Türk turistlerin favori rotaları arasında yer alıyordu. Ancak Brezilya’nın aldığı son kararla birlikte Türk vatandaşları artık Latin Amerika’nın kalbine vizesiz ulaşabilecek. Yeni düzenleme kapsamında, pasaport sahibi Türk vatandaşları Brezilya’da 90 güne kadar vize başvurusu yapmadan konaklayabilecek.

Bu adım, özellikle uzun belgelerle uğraşmak istemeyen ve farklı kültürler keşfetmeyi hedefleyen macera severler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Rio de Janeiro’nun dünyaca ünlü plajları, balta girmemiş Amazon ormanları ve görkemli Iguazú Şelaleleri, artık Türk pasaportu taşıyanlar için çok daha ulaşılabilir birer destinasyon haline geldi.

TURİZMDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

Turizm sektörü temsilcileri, vize muafiyetinin özellikle gençler ve farklı deneyim arayan gezginler arasında büyük rağbet göreceğini öngörüyor. Klasik Avrupa rotalarının ve yakın çevre gezilerinin yerini, "uzak rotalar" listesinde hızla popülerleşen Brezilya’nın alması bekleniyor. 90 günlük geniş konaklama süresi, hem uzun süreli kültür turları hem de iş gezileri için Türkiye’den Brezilya’ya yönelik seyahat hacmini önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor.