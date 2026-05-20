CHP’li Hasan Öztürkmen, Türkşeker’in kamuoyuna herhangi bir duyuru yapmadan iki firmaya indirimli şeker satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. “Tarımdan Haber” kaynaklı bilgilere dayandırılan iddiaya göre, İşmen Gıda ve Remzi Çakar isimli firmalara resmi satış fiyatının altında toplam 100 bin ton şeker satıldı. Satışın hemen ardından ise Türkşeker’in şeker fiyatlarına yüzde 11 zam yaptığı belirtildi.

RESMİ FİYATIN ALTINDA SATIŞ İDDİASI

Öztürkmen’in açıklamasına göre Türkşeker, kendi resmi satış fiyatı olan 1.735 TL/çuval yerine, söz konusu firmalara şekeri 1.588 TL/çuvaldan sattı. İddiaya göre bu satıştan yalnızca bir gün sonra şekerin çuval fiyatı yüzde 11 artırılarak 1.925 TL’ye çıkarıldı.

CHP’li vekil, zamanlaması dikkat çeken satış nedeniyle kamuya çuval başına 147 TL zarar oluştuğunu, aynı miktarda avantajın ise iki firmaya sağlandığını savundu. Toplam kamu zararının yaklaşık 600 milyon TL olduğu ileri sürüldü.

“180 GÜN VADEYLE EK AVANTAJ SAĞLANDI”

Öztürkmen, satışın 70 bin tonluk bölümünün ise 180 gün vadeyle gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, bu bölümün 1.850 TL’den satıldığı, vade farkı hesaba katıldığında firmalara piyasa koşullarının üzerinde ek finansal avantaj sağlandığı ifade edildi. Türkşeker’in normal koşullarda indirimli satış yapacağı zaman bunu ilan etmek ve tüm şirketlere eşit fırsat sunmak zorunda olduğunu kaydeden Öztürkmen, söz konusu satışta bu kuralların uygulanmadığını öne sürdü.

“İMTİYAZLI SATIŞ” TEPKİSİ

Öztürkmen, Türkşeker Yönetim Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’na yakın isimlerin, eski AKP milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların bulunduğunu belirterek, geçen yıl da aynı firmalara düşük fiyatla şeker satıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

CHP’li vekil, hem Türkşeker yönetiminin hem de Tarım ve Orman Bakanı’nın kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini söyledi. Öztürkmen, “Halkın parasıyla finanse edilen bir kamu kurumunda yaşanan yolsuzluk ve imtiyazlı satış iddialarına sessiz kalınamaz” dedi.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Konuya ilişkin soru önergesini TBMM gündemine taşıdığını açıklayan Öztürkmen, Türkşeker yönetiminin resmi fiyatın altında satış yapılmasının gerekçesini, neden yalnızca iki firmanın tercih edildiğini ve zam kararının neden satış sonrasına bırakıldığını açıklamak zorunda olduğunu ifade etti.

Öztürkmen, “Seçilmiş firmalara el altından yapılan bu satışın hesabı verilmelidir” diye konuştu.