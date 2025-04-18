Ali Can POLAT

Türkiye’de iktidar ‘turpun büyüğü’ diye gözdağı vererek siyasi çıkarını koruma peşine düşmüşken ülke, her geçen gün daha da yoksullaşıyor. İktidarın yanlış ekonomi politikalarını düşük maaş zamları, yüksek faiz ve enflasyonla ödeyen vatandaş yoksulluğa çare bekliyor. Ancak iktidarın siyasi hırsları, vatandaşın bu sabrını ve emeğini yok ediyor.

GERÇEKLER GÖRÜLMÜYOR

İktidar ülkenin gerçek sorunlarını sümenaltı ederken, önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi, ardından İBB’de 560 milyar TL’lik (14.7 milyar dolar) yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İktidar, bu soruşturmanın etkisiyle sadece Merkez Bankası rezervlerinden 50 milyar dolar harcadı.

Vatandaş sorunlara çözüm beklerken iktidar, milletin parasını yaktı. Ekrem İmamoğlu operasonundan bu yana tam 1 ay geçti. Bu sürede Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tayyar Yatırım’a ait Modern Çikolata fabrikasında, 12 Nisan’da, maaş alamadığı için eylem yapan işçilerden biri, “Faturamı ödeyemiyorum” diyerek tüfekle intihar girişiminde bulundu. Antalya’da 60 yaşındaki Selim Cabalar, geçinemediği için mobilya boyacılığı yapıyordu. Trafik kazasında sakat kalan Cabalar, önce işinden sonra evinden oldu şimdi parkta kurduğu çadırda yaşıyor. Osmaniye’de vatandaşlar semt pazarı toplanırken yerdeki artıkları toplarken görüntülendi. Yani Türkiye’nin her köşesinde iktidar siyasi güç gösterisi yaparken vatandaş açlık ve yoksulluğun pençesinde kıvrandı.

İşçi intihar ediyor, çiftçi iflasta, emekli aç kaldı

Türkiye’nin gerçek gündeminde yaşananlardan ve vatandaşın çözüm beklediği sorunlardan bazıları şöyle:

- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre nisan ayının ilk iki haftasında üç çocuk/genç işçi, iş cinayetleri ile yaşamlarını yitirdi. 17 yaşındaki bir çocuk/genç işçi, intihar etti. Bir başka çalıştırılan çocuk da parmaklarını kaybetti.

- Tarlaları don vurdu. Borç içinde yüzen çiftçi haftalardır hükümetten eylem talebi bekliyor. Çiftçi temsilcileri, “Çiftçiye destek olmazsanız yiyecek gıdamız kalmayacak” diye uyardı.

- İstanbul Beşiktaş’ta 70 yaşındaki Mehmet Amca, sokaklara iş aradığına dair ilanlar astı. Emekli maaşıyla geçinemeyen Mehmet amca için yardımsever iş insanları devreye girdi.

- Çorum’da çiftçi Şenol Şahin, tarladaki ürününe alıcı bulamayınca çürüyen tonlarca soğanını çöpe attı.

- Sokak röportajında konuşan emekli bir kadın, “Ablamın eşi de benim eşim de vefat etti. 14 bin TL’lik emekli maaşımı ikiye bölüp yaşamaya çalışıyoruz” diyerek ağladı.

- Hatay’da depremzedelerin tapusuna el konuldu. Depremzedelerin arazileri ‘rezerv alan’ ilan edildi ve yüzlerce mağdur aile Jandarma eşliğinde dövülerek arazilerinden çıkartıldı.

Hacer Foggo

Yoksulluk miras kalıyor

- Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, sık sık ziyaret ettiği yoksul mahallelerin gündemini aktardı. Çocukların okuldan koptuğunu belirten Foggo, “Ziyaret ettiğim hanelerde de artık eğitim alt basamağa indi, ailelerin önceliği artık kira ve gıda. Çocuklar ve aileleri artık eğitimi bir gelecek, bir umut olarak görmüyor. Her zaman söylediğim gibi bir çocuk eğitimden koptuğu anda yoksulluk döngüsüne girer ve yetişkin olduğunda da çıkma ihtimali yok denecek kadar azdır. Yani yoksulluk kalıcı hale geliyor ve çocuklar yoksulluğu miras alıyor” diye konuştu.