Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, enflasyonun aşağı yönlü hareketinde Türkiye’yi zorlu bir sürecin beklediğini söyledi. Haklarında açılan dava halen devam eden Turan’ın açıklamalarında önceki konuşmalarına oranla eleştirilerin dozunun düştüğü belirlenirken, enflasyonda gelinen seviyeye ilişkin söyledikleri de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘enflasyonda yüzde 33 ilerlemedir’ ifadelerini anımsattı.

‘PARA POLİTİKASI YETMEZ’

Sektörel Dernekler Federasyonu’nun bu yıl 17’ncisini düzenlediği Rekabet Kongresi’nde konuşan Turan, en önemli konunun enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi olduğuna dikkat çekti. İki yılda sanayicilerin enflasyonla mücadelenin maliyetini hissettiğini anımsatan Turan, “Enflasyonun yüzde 75’lerden yüzde 30’lara inmesi önemli bir başarı. Önümüzde zorlu bir dönem olduğunu da görüyoruz. Enflasyonun aşağı yönlü hareketine devam edebilmesi zorlu bir süreç olacak. Enflasyonla mücadelede doğru para politikası tek belirleyici değil. Kalıcı istikrar için sadece para politikasına bel bağlayamayız. Yapısal alanlarda da adımlar atmalıyız” dedi. Öte yandan sanayicilerden üst üste gelen tepkilere karşın Turan’ın “Sanayiye yakından baktığımızda en yoğun baskı döneminin geride kaldığını düşünüyoruz. Sanayide toparlanma evresine girdik” ifadeleri de dikkat çekti.

Süleyman Sönmez

Hukukun üstünlüğü vurgusu

“Enflasyonla mücadelede uygulanan reçetenin reel sektörde ciddi yan etkileri oldu” ifadelerini kullanan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “KOBİ’lerimiz büyüme planlarını askıya aldı, günü kurtarmaya çalışıyor” dedi. “Yatırımı, üretimi, ticareti ne kadar konuşursak konuşalım, ekonomik büyüme; demokrasi, güven ve şeffaflık ortamında mümkün olur” ifadelerini kullanan Sönmez, “Rekabette sürdürülebilirliğin, güven ve istikrarın garantisi de hukukun üstünlüğü” dedi.