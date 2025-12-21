TÜSİAD’dan üyelerine gönderilen resmi yazıda yeni başkanın 15 Ocak 2026’da yapılacak Genel Kurul’da belirleneceği hatırlatıldı.

ARAS YENİDEN ADAY

Ozan Diren TÜSİAD başkanlığı için tek aday olarak yarışırken, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ise seçilmesi halinde 2 yıl daha görevini sürdürecek.

TÜSİAD’ın açıklamasında, “TÜSİAD’ın yeni dönem yönetimi 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantımızda belirlenecektir. TÜSİAD Başkanlar Konseyi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ı 2026-2027 dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkan adayı olarak Genel Kurul’a önerme yönünde bir karar almıştır” denildi.