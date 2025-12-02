İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan şans oyunu sitesi Tuttur.com ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, sitenin kişisel verilerin bahis soruşturması sürecinden önce silindiğine dair iddialar yalanlandı.

Savcılık, söz konusu iddiaları ortaya atan "pameranti" rumuzlu Y.K.'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandığını bildirdi.

OLAY

Bir sosyal medya kullanıcısı, "bahis soruşturması" süreci başlamadan önce Tuttur.com'da üyeliği bulunan bazı kişilerin verilerinin silindiğini iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Tuttur.com'a kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerinde izinsiz değişiklik yapıldığına yönelik iddiaların kamuoyunda yer alması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilmişti.

Başsavcılık, "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının tespit edildiğini duyurmuştu.