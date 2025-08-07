Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Hikmet'in kararını sunucu Murat Ceylan açıklamıştı.
45 milyonluk villa dolandırıcılığı ve sopayla dövdüğü Bayram D. sebebiyle 'silahla kasten yaralama' hakkında tutuklama kararı verilen Hikmet'in Survivor'dan sonra nereye gittiği belli olmuştu.
Hikmet Tuğsuz sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
14 EKİM'DE TÜRKİYE'DE
Önceki gün Instagram'da takipçileriyle sorularına cevap yapan Hikmet, bu defa Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı. 14 Ekim'de Türkiye'de olacağını yazdı.