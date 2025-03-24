İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan operasyonlarda piyasalar tepetaklak oldu. 19 Mart'tan bu yana piyasalarda yaşanan ani fiyat hareketlenmeleri, döviz tarafında tarihi zirveleri meydana getirirken, borsada ise son 16 yılın en büyük düşüşü yaşanırken 3 günde 4 kez devre kesicinin uygulandı.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL kuru, İmamoğlu'na yönelik verilen kararın ardından yeni güne sert yükselişle başladı. Dolar/TL kuru sabah seansında 07.20'de 38 lira seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yükselişlerin kararın etkisiyle devam ettiği görülüyor. Kararın ardından aynı saat diliminde 41,22 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen, yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde gram altın 3 bin 686 lirada bulunuyor.

PİYASALA GEÇEN HAFTA NASIL HAREKETLENDİ?

Bu hafta dolar/TL resmi rakamlarda 41.21 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırarken, Kapalıçarşı2da ise 43 liraya yükseldi. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleriyle kur baskı altına alındı.

Dolar haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapattı.

Euro/TL'de bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Resmi rakamlarda 43,27 seviyesine yükselerek rekor kıran Euro/TL, Kapalıçarşı2da 45 lirayı görmüşü.

GRAM ALTINDA NELER YAŞANDI?

Gram altın dolar/TL kurundaki yükselişlerin etkisiyle tarihi zirveleri gördü. Gram altın resmi rakamlarda 4 bin 8 lirayı görerek rekor kırarken, Kapalıçarşı2da ise 4 bin 120 liraya yükseldi. Gram altın haftayı 3 bin 699 liradan tamamladı.

BORSA NASIL ETKİLENDİ?

19 Mart'ta başlayan operasyonlardan 21 Mart cuma gün sonuna kadar Borsa İstanbul'da sert kayıplar yaşandı. Yaşanan kayıpların etkisiyle 4 kez devre kesici uygulandı. Bu süreçte döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler üzerineyse Merkez Bankası 10 milyar doların üzerinde satış yaparak müdahalede bulundu.

Borsa İstanbul haftanın son işlem günü 21 Mart cuma yüzde 8'in üzerine kadar gerileme gösterdi. Haftanın son işlem gününde iki kez devre kesici uygulanırken 9 bin puanın altına inen endeks kapanışta 7,81 düşüşle 9.044,64 seviyesinde kaldı.

BIST 100 haftalık olarak yüzde 16.5'lik düşüşle Ekim 2008'den beri en kötü kapanışı yaşadı.

BANKACILIKTA KAYIP YÜZDE 26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) süreç içinde ani kararlar aldı. Gecelik borç verme faiz oranı artırıldı. Bankaların fonlama maliyetinin yükseleceği beklentisiyle bankacılık hisseleri sert düşüşler görüldü. Bankacılık endeksinde haftalık düşüş yüzde 26'yı aştı. Bu kayıp 2000 krizinden bu yana bankacılık sektöründe görülen en büyük değer kaybı olarak tarihe geçti.

MÜDAHALE 3 GÜN SÜRDÜ

TCMB'nin müdahalesiyle kurlar gün sonunda gerileme gösterirken, perşembe ve cuma da piyasalarda türbülans devam etti. Reuters ve Bloomberg hesaplamalarına göre, ilk gün yaklaşık 12 milyar dolarlık döviz satışı yapılırken, iki günde de toplamda 14 milyar dolar ek satış gerçekleştirildi. Böylece sadece üç günde piyasada yapılan döviz satışı 26 milyar doları buldu.