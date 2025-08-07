Vatandaşların tüm itirazlarına rağmen iktidarın hayata geçirmekte ısrar ettiği Kanal İstanbul projesindeki gelişmeleri uluslararası basın da yakından takip ediyor. Global haber ajansı Bloomberg, yayınladığı haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyedeki diğer görevlilerin yargı sürecine ilişkin ‘Tutuklamalar iyi planlanmış’ ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti. Bölgede konut sa- tışlarının hızlandığı ancak iktidarın kanal için gerekli parayı bulmasına şüpheyle bakıldığı da belirtildi. Bu sebeple de bölgede işlerin yavaştan alındığı aktarıldı.

İktidar kamuoyunun bütün uyarılarına karşın Kanal bölgesindeki arazileri talan etti.

BELEDİYE PROJELERİ ERTELEDİ

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, dün Kanal İstanbul projesiyle ilgili ayrıntılı bir haber yayınladı. Sürecin ilerleyişinin anlatıldığı haberde, bazı gözlemcilerin İBB Başkanı İmamoğlu tutuklandıktan sonra o bölgedeki konut satışlarının hızlandığını belirttiği bilgisine yer verildi. Öte yandan 45 kilometre uzunluğundaki kanalın inşası için gerekli finansmanın sağlanabileceğinden duyulan şüphe de dile getirildi.

Öte yandan haberin içeriğinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi eski başkanı emekli şehir plancısı Murat Güvenç’in, “Tutuklamalar iyi planlanmış ve karar alma süreçlerinde kilit pozisyonlarda bulunan personeli hedef alıyor. Hükümet, İmamoğlu yönetimindeki bu kişileri hapse atarak belediyenin günlük işleyişini felç etmeye çalışıyor” ifadelerine de yer verildi. İstanbul Politikalar Merkezi’nde siyasi analist ve Mercator araştırmacısı olan Seren Selvin Korkmaz ise “Belediye bazı proje ve girişimlerini ertelemek zorunda kaldı ve herkes kendilerine karşı yeni operasyonlar beklediği için belirsizlik tüm personeli gerçekten etkiliyor” dedi.

5 ayda 33 bin konut için harekete geçildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yeniden hareketlenen Kanal İstanbul güzergahında aradan geçen 5 ayda 24.150 konutun inşaatına başlandı. Yeni imar alanları da açıldı ve bu alanlardaki 9.945 konut için ihaleler yapıldı. Başlayan inşaatlara dair mahkeme süreci devam etmesine karşın 3’üncü kata çıkıldı. SÖZCÜ’nün gündeme taşıdığı İskİ’nin su havzalarını korumak için bölgedeki inşaatların yıkılması kararı da mahkemeye takıldı. Davalar sürerken inşaatların ilerlemesi olası bir yıkım kararında “Kamu zararı oluşacak yıkılmasın” algısı yaratma çabası olarak yorumlanıyor.