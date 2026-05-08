Bir yılı aşkın süredir bir yandan CHP'li belediye başkanlarına yönelik peş peşe operasyonlar sürerken, bir yandan da CHP başta olmak üzere muhalif partilerden hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde transferler devam ediyor.
Ancak, iktidar tarafından yapılan bu girişimler anketlere 'olumlu' yansımıyor. Son yapılan anket de bunun en çarpıcı örneği.
Çalışma, farklı bölgelerden katılımcılarla 60 ilde gerçekleştirilirken toplam 2 bin 250 kişiyle yapıldı. Ortaya çıkan tablo, olası bir ikinci tur senaryosunda seçmen eğilimlerine ilişkin önemli bir veri olarak değerlendirildi.
Gündemar Araştırma'nın 23 Nisan - 26 Nisan 2026 tarihleri arasında yaptığı son ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirse oy dağılımına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 57,35’i tercihini Ekrem İmamoğlu’ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42,65’i Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini ifade etti. Anket sonuçları, iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 puan olduğunu gösterdi.
Araştırmada, Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumunda da seçmen eğilimleri ölçüldü.
Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 52,99’u Özgür Özel’e oy vereceğini belirtirken, yüzde 47,01’i Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etti. İki aday arasındaki farkın yaklaşık 6 puan olduğu görüldü.
