AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Borsa İstanbul’da manipülasyon” soruşturması kapsamında 7 Ocak’ta gözaltına alınıp tutuklanan İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

'TUTUKLANDIĞI GÜN İSTİFA ETTİ'

Erdem, Toker’in gözaltına alındığı gün parti bünyesindeki tüm görevlerinden ayrıldığını belirterek, “Kerim Toker, 07.01.2026 tarihinde gözaltına alınmış ve aynı gün İl Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu üyeliği ile parti üyeliğinden istifa etmiştir” ifadelerini kullandı.

(Kerim Toker - Mehmet Erdem)

'30 YILDIR TANIRIM'

Yaklaşık 30 yıldır Toker’i tanıdığını aktaran Erdem, söz konusu borsa manipülasyonu iddiasının 2022 yılına dayandığını, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6 ay süreyle işlem yasağı uygulandığını söyledi.

Erdem, o dönemde kendilerine ulaşan herhangi bir adli soruşturma bilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Açıklamasının devamında, 10 Ocak 2025’te yapılan il kongresi sırasında da Toker hakkında bilinen bir hukuki engel olmadığını ifade eden Erdem, “Bu tarihte Kerim Toker’e yönelik devam eden ya da kesinleşmiş herhangi bir adli süreç tarafımıza bildirilmemiştir. Ayrıca Kerim Toker ile şahsımın ve il yönetimindeki hiçbir arkadaşımızın resmi ya da gayri resmi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır” dedi.