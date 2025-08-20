“Aziz İhsan Aktaş’a suikast hazırlığı” iddiasıyla tutuklanan avukat Cem Duman’ın, daha önce katil Ümitcan Uygun’un avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.
Duman’ın, Uygun’la birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında “Uzun süren hukuki mücadelemiz sonucunda özgürlüğüne kavuşan Ümitcan Uygun kardeşimin ziyareti ile mesaiye kaldığımız yerden devam” notuyla paylaştığı belirlendi.
Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
-Ümitcan Uygun’un adı ilk kez, Aleyna Çakır (Sema Esen)’in şüpheli ölümüyle gündeme geldi.
-Ölümünden kısa süre önce Uygun’un Çakır’a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Bu süreçte Uygun gözaltına alınıp tutuklanırken, avukatlığını Cem Duman üstlendi.
- Uygun’un cezaevinden çıkışına kadar hukuksal desteğini sürdürdü.
-Cem Duman ile Ümitcan Uygun’un ilişkisi yalnızca arkadaşlık boyutunda değildi; hukuksal olarak da Duman, Uygun’un destek veriyordu.
-Ancak Uygun’un Esra Hankulu cinayeti nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından Cem Duman, avukatlığını bıraktı.