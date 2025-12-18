Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında dün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testinin pozitif çıktığı spiker Ela Rümeysa Cebeci dün tutuklandı. Kararın ardından Cebeci’nin sunuculuğunu yaptığı programda Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın uyuşturucu tespit yöntemlerine ilişkin açıklamaları yeniden gündeme geldi. Erbaş, kan testlerinin sınırlı bir zaman aralığında sonuç verdiğini belirterek, yasaklı maddelerin kanda en fazla 24 saat tespit edilebildiğini söyledi. İdrar testlerinde ise maddelerin metabolitlerinin üç-dört gün boyunca saptanabildiğini ifade etti. En güvenilir yöntemin saç analizi olduğunu vurgulayan Erbaş, bu yolla yasaklı maddelerin yaklaşık 90 gün geriye dönük tespit edilebildiğini, bunun neredeyse tüm maddeler için geçerli olduğunu dile getirdi.

