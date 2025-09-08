Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili rüşvet soruşturması kapsamında iş insanı Fazlı Ateş ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın adı geçti. Görevden alınan Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Teslim olan İlker Arslan ile gözaltına alınan eşi M.A ve iş insanı Ateş, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi, eşi M.A serbest bırakıldı. Arslan'ın makam aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlerken durdurulması sonucu araçta polis memuru kardeşi C.T.A. olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Suçluyu kayırmaktan ifadesi alınan kardeş C.T.A. serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş tutuklanarak cezaevine konuldu.

Arslan ifadesinde, suçlamaları reddetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirten İlker Arslan, il emniyet müdürü olması nedeniyle aldığı maaş dışında gelir getirici herhangi bir faaliyeti bulunmadığını söyledi. Arslan, “Ankara ilinde 1000 metrekare büyüklüğünde adıma kayıtlı bir arsam vardır. Yine kendi adıma tescilli bir aracım vardır. Kızım D.H.A. adına, Döşemealtı ilçesinde inşaatı devam eden 1 1 daire bulunmaktadır. Bu dairenin parası, yaklaşık 3 ay önce 1,5 milyon TL peşin olacak şekilde Fazlı Ateş tarafından inşaatı yapan firmanın banka hesabına gönderilmiştir" dedi.

KONUT BAHÇESİNİN PEYZAJINI YAPMIŞ

Fazlı Ateş'i 30 yıldır tanıdığını belirten İlker Arslan, “Tanışıklığımız sonrası arkadaşlığımız ilerlediği için kendisiyle sosyal hayatta da görüşmeye başlamıştık" diye konuştu. Ateş'in, peyzaj işleriyle uğraştığını söylemesi üzerine aralarında bununla ilgili konuşmalar geçtiğinden bahseden Arslan, “Bana İl Emniyet Müdürlüğü konut binası bahçesinin peyzaj işini yapabileceğini söylemişti. Bu nedenle konut olarak kullandığım evin bahçesi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerin yerine getirilmesi için pek çok kez buraya gelmişliği vardır. Bazen kendisiyle kafede nargile içmek amacıyla bir araya geldiğimiz olmuştur. Bu buluşmalarımızda Fazlı Ateş'in arkadaşları olduğunu bildiğim şahıslarla okey oynadığımız da olurdu" diye konuştu.

BÖCEK İLE LOJMAN BAHÇESİNDE OKEY OYNAMIŞLAR

İlker Arslan, her ikisi de tutuklu Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek ile ilişkisi hakkında şunları söyledi:

“Muhitin Böcek'i Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle tanırım. Sosyal hayatta protokol gereği bir araya gelmek dışında Muhittin Böcek ile herhangi bir sosyal temasım bulunmamaktadır. Sadece bir kez lojmanın bahçesindeki kameriyede Muhittin Böcek, Fazlı Ateş ve şu an hatırlamadığım bir şahısla okey oynamıştık. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile bir kez bir araya geldiğimizi hatırlıyorum. B.Ç.'nin Muhittin Böcek ile sık sık görüştüğüme dair beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Fazlı Ateş'in de peyzaj işi dışında evime gelmesi söz konusu değildir. Lojman bahçesinin peyzaj işleri Fazlı Ateş tarafından yerine getirilmiştir. Gökhan Böcek isimli şahsın koruma tahsis kararı ve yine aracının bu yönde sisteme işlenip işlenmediğini bilmiyorum."

BELEDİYE İLE İLİŞKİLERİ REDDETTİ

İş insanı B.Ç. ile Fazlı Ateş arasındaki ticari ilişkinin ne olduğunu ve parasal işlemlerin ne amaçla yapıldığını bilmediğini belirten Arslan, “Fazlı Ateş bilgim dışında nüfuz ticareti yapabilmek amacıyla adımı kullanmış olabilir. Fazlı Ateş ya da B.Ç. gerek kurumum ve gerekse diğer kurumlar nezdinde usule uygun olmayan bir işlem yapmak konusunda benden herhangi bir talepleri olmamıştır. Muhittin Böcek ve belediyeyle aralarındaki iş ilişkileri nedeniyle herhangi bir bağlantı kurmam söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'NASIL ÇALIŞTIĞINI BİLMİYORUM'

MASAK veri inceleme raporuna ilişkin eşi M.A. ile Fazlı Ateş arasında tespit edilen para akışına ilişkin de konuşan İlker Arslan, eşinin Fazlı Ateş'e ait şirkette 6 ay süreyle çalıştığını belirterek, “Eşim bu çalışma süresi içerisinde adı geçen şirkete bizzat gelip gitmiştir. Kendisi ben evden çıktıktan sonra evden ayrıldığı için hangi saatlerde çalıştığını veya uzaktan çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Bu paralar eşimin bahse konu şirket bünyesinde çalışması nedeniyle kendisine ödenen paralardır" dedi.

FAZLI ATEŞ İLE PARA İLİŞKİSİ

MASAK verisine göre Fazlı Ateş'in 22 Nisan 2025 tarihinde bizzat kendisine ait banka hesabına gönderdiği 250 bin TL tutarındaki parayı hatırladığını da söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Ankara'da kendi adıma kayıtlı arsanın 5 milyon TL karşılığında Fazlı Ateş'e satılması yönünde anlaşma yapmıştık. Arsanın tüm değeri ödendikten sonra tapu devri sağlanacaktı. Üsküp'te görev yaptığım süre içinde ihtiyacım olması nedeniyle bazı tanıdıklarımdan para aldığım olmuştu. İhtiyaçlarımı giderebilmek amacıyla bahse konu arsayı Fazlı Ateş'e satmayı teklif ettim. 3 milyon lirayı, belirtilen miktarlar çerçevesinde almıştım. Ancak süreç içerisinde Fazlı'nın zaman zaman bu paraları daha düşük miktarlarda bana göndermesi söz konusu olmuştu. Tespit edilen 250 bin TL bu nedenle bana gönderilen bir paradır. Bu paranın bir diğer 250 bin TL'sini elden almış olabilirim. Üsküp'te görev yaptığım sürede vergisi düşük miktarda ödenecek şekilde araba alma hakkım olduğu için adıma tescilli aracı 25 bin avro karşılığında satın aldım. Bu parayı arabayı satın aldığım firmaya Üsküp'te kendim ödedim. Misyon görevim sona erdikten sonra bu araçla Türkiye'ye döndüm. Bu aracın ithal edilebilmesi için hem vergisel anlamda hem de hizmet bedeli olarak ithalat işlemlerini gerçekleştirecek firmaya ödeme yapmam gerekiyordu. Arsa satışı nedeniyle bana borcu olmasından ötürü Fazlı Ateş benim adıma ve benim ismim ile açıklama yazarak 997 bin TL tutarındaki parayı bu ithalat firmasına göndermişti. Paranın bir kısmı kızım adına satın alınan 1 1 dairenin peşinat ödemesiydi. Fazlı Ateş arsa satışından kaynaklanan borcunun 3 milyon TL'sini bu şekilde bana ödemiş oldu. Fazlı Ateş bana halen 2 milyon TL borçludur."

TELEFON DİNLEMELERİNİ BİLİYOR MUYDU

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iletişimin tespiti ve dinlenmesi kararları alınması değerlendirilen şahıslarla ve eylemleriyle ilgili bilgi notlarının kendisine sunulduğunu da ifadesinde belirten İlker Arslan, "Ben bunları incelerim ancak tarafıma sunulan bu belgeler içeriğinde Fazlı Ateş ile ilgili bu yönde bir değerlendirme olup olmadığını hatırlamıyorum. Sunulan belgeler içeriğinde Fazlı Ateş'in ismi varsa bile şu an dediğim gibi bunu hatırlamam mümkün değildir. Özellikle son zamanlarda iletişimin tespiti ve dinlenmesi kararları alınan şahıs sayısı fazla olduğu için bunu hatırlamıyor olabilirim. Ancak böyle bir şeyden kesin bilgi sahibi olsam Fazlı Ateş ile hiçbir şekilde görüşmez ve kendisiyle irtibat kurmazdım. Zaten dinleme işleminin uygulandığı süre içerisinde de kendisiyle görüşmemiş olabilirim. Fakat bu süreçte Fazlı Ateş'in de Belediye Başkanına ve diğer belediye çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Bu işlerin içinde Fazlı da varmış’ şeklinde çevremdeki insanlardan bazı şeyler duymuştum. Bu nedenle Fazlı Ateş'in güvenilir olup olmadığını anlamak istediğim için Antalya Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptığım bir görüşmede kendisine Fazlı'nın herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını bizzat sordum ve kendisiyle olan tanışıklığımın nedenini açıkça ifade ettim. Fakat Başsavcımız bana bu konuda herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Başsavcımıza Fazlı Ateş'in bu işlerle ilgisi olmadığına ve soruşturmaya dahil edilmemesi gerektiğine dair bir şey söylemedim. Fazlı Ateş'in bu konularla ilgisi olduğuna dair bir malumatım olsa zaten gereğini yapar ve kendisiyle irtibatı tamamen sonlandırırdım" diye konuştu.

İfadesinin sonunda bilgisi ve rızası dışında Ateş'in nüfuz ticareti yapabilmek maksadıyla adını kullanmış olabileceğini belirten Arslan, eğer böyle bir durum söz konusuysa Fazlı Ateş hakkında gereğinin yapılmasını isteyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.