Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Şüpheli hakem Nevzat Okat'ın MASAK incelemesinde, hesaplarındaki işlem hacmi (2021-2025 arasında) 50 milyon lira olarak tespit edildi. Yurt içi bahis firmalarında 4 yılda işlem hacminin 1 Milyon 643 Bin TL olduğu belirtildi. Ayrıca cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri tespit edildi.

1 YILDIR OYNADIĞINI SÖYLEDİ

Hakem Yakup Yapıcı ifadesinde yasa dışı bahis oynadığını kabul etti. Yapıcı'nın yurt içi bahis firmalarındaki işlem hacminin 6 Milyon 544 Bin 087 TL olduğu ve ayrıca mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin saptandı. Yakup Yakıcı yurt dışındaki illegal bir site üzerinden yaklaşık maksimum 1 yıldır oynadığını söyledi.

Bir başka tutuklu hakem Erkan Arslan'ın, bahis sitelerine 4 yılda 1 milyon 688 bin 222 TL yatırdığı öğrenildi.

GEÇMİŞ MAÇLARIN İPTALİ SÖZ KONUSU OLUR

Eğer kulüp başkanı ve hakemlerin maçların sonucunu etkileme yönünde bir durum belirlenirse sıkıntı büyüyecek.

O durumda sonucu etkilenen maçlar belirlenir ve geçmişe dönük karşılaşmaların iptali söz konusu olacak. Eğer çok sayıda maçta bu gerçekleşmişse federasyonun liglerin tescili konusunda yeni bir değerlendirme yapmak zorunda kalma durumu söz konusu (Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesinin 4'üncü bendi) olacak.

TFF, mahkeme sonucuna göre hareket edecek.

HAKEM NEVZAT OKAT'IN 50 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Öte yandan gazeteci Ali Fuat Duatepe, sosyal medya hesabından üç hakemin işlem hacimleri ile ilgili detayları açıkladı.

Hakem Nevzat Okat'ın Masak Bankacılık İşlemleri verileri incelendiğinde; 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 50.267.645,22 TL'lik finansal işlem hacmi bulundu.

Bahis firmaları ile 2021 2025 yılları arasında toplam 104 işlemde 1.643.093,60 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1.006.913,61 TL para çıkışı, ilgili firmadan 636.179,99 TL para girişi belgelendi.

Cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri tespit edildiği ve ifadesinde, 2025 Şubat ayından itibaren de Profesyonel olarak hakemlik mesleğini icra ettiğini, çıkmış olduğu maçlar ile ilgili hiçbir telkin ve yönlendirme ile karşılaşmadığını, iki yurt içi bahis sitesinde üyeliklerinin bulunduğu ve bu sitelerde oyun oynadığını söyledi.

HAKEM ERKAN ARSLAN'IN 35 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Hakem Erkan Arslan'ın Masak Bankacılık İşlemleri verileri incelendiğinde; 2021-2025 yılları arasında toplam 35.179.061,78 TL'lik finansal işlem hacmi bulundu.

Bahis firmaları ile 2021 - 2025 yılları arasında toplam 6380 işlemde 10.548.837,48 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmalara 6.544.087,53 TL para çıkışı, ilgili firmalardan 4.004.749,95 TL para girişi olduğu, mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemleri saptandı.

İfadesinde, 04.10.2025 yılına kadar profesyonel olmadığını, ondan önceki tarihlerde çıktığı hiçbir maçın, amatör olduğu için bahiste yer almadığını söyledi.

Futbol Disiplin Talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

HAKEM YAKUP YAPICI'NIN 8,5 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Hakem Yakup Yapıcı'nın Masak Bankacılık İşlemleri verileri incelendiğinde; 2021-2025 yılları arasında toplam 8.501.293,83 TL'lik finansal işlem hacmi bulundu.

Bahis firmalarında 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 1124 işlemde 1.688.222,30 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1.022.057,00 TL para çıkışı, ilgili firmadan 666.165,30 TL para girişi olduğu, mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu saptandı.

İfadesinde, yerel bir uygulamadaki hesabını 2019-2023 yılları arasında kullandığı esnada ise Amatör Liglerde II Hakemliği ve daha sonra 2023 yılı ocak ayında ise Bölgesel Yardımcı Hakemlik yaptığını, yurt dışındaki illegal bir site üzerinden yaklaşık maksimum 1 yıldır oynadığını söyledi.