'Yasaklı madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'Çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve üç isim tutuklanarak Silivri Cezaevine'ne gönderildi.



9 Aralık'ta Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ersoy'a İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda 11 soru yöneltildi.



'AYLIK GELİRİM 390 BİN TL'



Jandarma, savcılık ve hakimlik ifadelerinde bütün suçlamaları reddeden Ersoy, aylık gelirini ise 390 bin TL olarak açıkladı.



Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği veren Ersoy'a Jandarma ekipleri tarafından yöneltilen bazı sorular ise şöyle:



- Sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşımlar yaptınız mı?



Cevap: Hayır, yapmadım.



'TELEFON ŞİFREMİ VERMEK İSTEMİYORUM'



- Telefonunuzda kullandığınız uygulamalar için ilave bir şifre önlemi bulunuyor mu?



Cevap: Whatsapp uygulamasında var. Gazeteci olduğum için kaynaklarım ve görüşmelerimin hassasiyeti ile alakalı. Şifremi vermek istemiyorum.



- Yurt dışına çıkar mısınız? Çıkıyorsanız yurt dışı ziyaretlerinizi ne maksatla yapıyorsunuz?



Cevap: Yurt dışına sık sık çıkıyorum. Ziyaretlerim iş ve turistik amaçlı olmakta.



Ersoy'a yöneltilen diğer sorular ise şu şekilde:



- Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelileri tanıyor musunuz? Tanıyorsanız yakınlık seviyeniz nedir?



- Yasaklı madde kullanıyor musunuz?



- Tarafımıza ulaşan ihbarlar ve soruşturma sırasında yapılan incelemelere göre yasaklı madde kullandığınıza dair bazı bilgiler bulunmakta. Bu duruma ilişkin açıklamanız nedir?



- Yasaklı madde sattığı bilinen biriyle iletişiminiz var mı? Hiç bu tür maddeleri satın almak için aracı kullandınız mı? Para transferinde bulundunuz mu?



- Yasa dışı maddelerin kullanıldığı bir ortamda fiilen bulundunuz mu?













