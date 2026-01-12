İBB Davası kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı. Çalık'ın hastanedeki ilk görüntülerini SÖZCÜ muhabiri Gamze Elçi kayda aldı.

YARIN AMELİYAT OLACAK

Daha önce lenfoma atlatan ancak cezaevinde değerleri kötüleşen Çalık, yarın ameliyat olacak.

Operasyon öncesi tetkiklerin yapılabilmesi için Mehmet Murat Çalık İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi.

HASTANEDEKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ

Mehmet Murat Çalık jandarma eşliğinde hastaneye sevk edildi. Hastanedeki ilk görüntüleri SÖZCÜ muhabiri Gamze Elçi kayda aldı.

ÇALIK AİLESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE AMELİYATI BEKLİYOR

Gülseren Çalık, "Endişeliyim, çok üzgünüm, bekliyorum, elimden bir şey gelmez. Ameliyat olması beni çok üzdü. Buradayım bekliyorum. Ne söyleyebilirim ki sözümün bittiği yerdeyim. Ümitsizce bekliyorum. Hastaneye girerken göremedim. Benim gözümün yaşı dinmedi. Sözüm yok, konuşacak halim de yok .Yetkililer halimi görüyor, ben oğlumun tutuksuz yargılanmasını, evine gitmesini istiyorum. Çocuklarının gözüne bakamıyorum. " dedi.