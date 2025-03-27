ALİ MACİT/ SÖZCÜ

“Korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Mehmet’in gözlerine"

Başkan Çalık, ailesine Nazım Hikmet’in ‘Karıma mektup’ şiirindeki “Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nâzım’a!” Sözlerine atıf yaparak “Korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Mehmet’in gözlerine.” dedi.

Keyfi ve morali çok yüksek olduğunu ifaden eden Çalık, üç yataklı koğuşta tek başına kalıyor. Diğer belediye başkanları ile görüş sırasında sadece karşılaşabiliyor. Karşılaştıkları zaman da işaret dili ile birbirlerinin morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, şu sözleri söyledi:



Çok dirayetliydi, kendine güveni tamdı.’ ‘Buralar daha iyiydi,’ falan dedin ya, o neydi abi? ‘Dışarısı mı iyi, burası mı iyi?’ derken, ‘Karar veremedim,’ dedi. Yani insanları kastederek, ‘Kötülük bakımından, kötülüklerden mi kurtulduk acaba? İnsanlardan kurtulduk, burada kafamı dinleyeceğim,’ anlamında bir yorum yaptı. Espri de yaptı, esprili bir şekilde söyledi bunu