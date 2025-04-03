Protestolar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı. İstanbul’da 268, İzmir’de 19, Bursa’da 19, Ankara’da 4, Kocaeli’de 3 ve Adana’da 3 olmak üzere toplam 316 kişi tutuklandı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bu kişiler bayramı hapiste geçirdi.

İSTANBUL dışındaki kentlerde henüz iddianame hazırlanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 213 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep ediyor.

Gençlerin ‘terör savcısı’ endişesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, SÖZCÜ TV’de yayınlanan Para Politika programın katıldı. Sağkan, İstanbul’daki soruşturmaların büyük çoğuna terör savcılarının baktığını, gençlerin kendisine “Biz suç işlemedik ki, neden terör savcısı” diye endişe duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Özgürlüklerimiz koruması ve güvenerek sırtımızı dayamamız gereken yargının bir baskı unsuruna dönüştüğünü görmekteyiz. Bu tutuklamaların başka bir izahı yok. Ama ben inanıyorum ve biliyorum ki hangi siyasi mahalleye kendini ait hissederse hissetsin toplumun tamamı en çok gençlerimize üzülüyor.”

‘Kadın tutuklulara çıplak arama yapıldı’

İstanbul Barosu’na kayıtlı bir grup hukukçu, Avukatın Sesi İnisiyatifi ismiyle bir araya geldi. Protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan 301 kişiden 40’ı hakkında hazırladıkları raporda işkence, kötü muamele ve çıplak arama tespitleri yer aldı.

Bir erkek tutuklunun otobüs içinde ışıklar kapatılarak bir grup polis tarafından darp edildiği; Marmara Kadın Kapalı Cezaevi’nde bazı kadın öğrencilerin kadın infaz koruma memurları tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddiası da raporda yer aldı.

Cezaevinde şiddet ve işkence iddiası

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, tutuklu 17 gencin bulunduğu Menemen Cezaevi’ne gitti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte gençlerle görüşen Yılmaz, işkence iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. 17 gencin 27 Mart günü sabaha karşı cezaevine getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Vücutlarının belli yerlerinde morluk ve kızarıklıklar vardı. Sebeplerini anlattılar, rapor haline getirdik. Bu olaya karıştığı iddia edilen infaz koruma memurlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını ve cezaevi müdürünün ifade vermesini talep ettik. Çocuklar hâlâ hastaneye sevk edilmedi.”