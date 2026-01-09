Tutuklu yedi CHP’li belediye başkanının iddianameleri hâlâ hazırlanmadı. Bayrampaşa, Büyükçekmece, Şile belediye başkanları ayrı soruşturmalar kapsamında tutuklanırken diğer belediye başkanları ise Aziz İhsan Aktaş ve İBB dosyasından tutuklandı. Aradan aylar geçmesine rağmen iddianameleri hazırlanmadı.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Sonra dosyası ayrıldı.

ŞİŞLİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE

31 Mayıs’ta gözaltına alınıp 3 Haziran’da tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün dosyasının ne durumda olduğuna dair bilgi yok.

ŞİLE

10 Temmuz’da tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın iddianamesi de hâlâ yok. Önceki gün belediyeye yeni bir operasyon düzenlendi, İmamoğlu’nun danışmanı Tonguç Çoban tutuklanmıştı.

BEYOĞLU

Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri nedeniyle tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hem Aktaş hem de İBB İddianamesinde yer almadı. Hâlâ iddianame bekliyor.

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu 17 Eylül’de tutuklandı. Özel Kalem Rıdvan Öztürk’ün itirafçı olmasıyla yapılan operasyonda CHP’nin eski Bayrampaşa İlçe Başkanı ve İBB İtafiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sık sık sağlık sorunları yaşıyor.