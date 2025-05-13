Hindistan'ın Noida kentinde yaşayan 20 yaşındaki Ashu Nagar, evindeki klozetin aniden patlaması sonucu vücudunun yüzde 35'inde yanıklar oluşarak ağır şekilde yaralandı. Ashu'nun klozeti kullandığı sırada meydana gelen patlama, derin araştırmaya tabi tutuldu.

Ailesi, patlamanın nedeni olarak tıkanmış giderlerden kaynaklanan metan gazı birikimini işaret ediyor. Yetkililer, evdeki elektrikli cihazların olay sırasında çalışır durumda olduğunu ve herhangi bir arızaya rastlanmadığını belirtti.

UZMANLAR TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Yerli halk ve uzmanlar, bölgedeki kanalizasyon sistemlerinin eski ve bakımsız olduğunu, bu durumun gaz birikimine ve olası patlamalara zemin hazırladığını ifade ediyor. Kimya uzmanları, özellikle havalandırması yetersiz banyolarda ve tıkanmış giderlerde metan gazının birikebileceğini ve bu gazın bir kıvılcımla patlayabileceğini belirtiyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın gerçekleştiği Noida kentinin yönetiminden AP Verma, olayın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki kanalizasyon sisteminde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini, patlamanın evin iç tesisatındaki bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.