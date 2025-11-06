Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsü Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Görselde yer alan belgeye göre, bir işçi üç farklı gün boyunca 40 dakikayı aşan tuvalet molaları verdi.

Belgede şu bilgiler yer aldı:

23 Eylül: 42 dakika

25 Eylül: 46 dakika

30 Eylül: 48 dakika

Artı49'da yer alan habere göre bu gerekçeyle çalışan, "çalışma saatlerinde uygunsuz derecede uzun tuvalet molaları verdiği" iddiasıyla işten çıkarıldı. İşveren, belgede bu davranışın "gecikmelere ve iş yükünün artmasına yol açtığını" da belirtti.

İSVİÇRE'DE DE GÜNDEM OLDU

Söz konusu ekran görüntüsünün kaynağı hâlâ belirsiz. Almanya merkezli paylaşımlardan sonra İsviçre basınından Blick de haberi gündeme taşıdı. Ancak, olayın gerçek bir fesih mi yoksa internet mizahı mı olduğu kesinleşmedi. Buna rağmen tartışma ülke genelinde büyüdü ve "çalışan tuvalette ne kadar kalabilir?" sorusu yeniden gündeme geldi.

İş hukuku uzmanlarına göre, çalışanların gereğinden uzun tuvalet molaları alması bazı durumlarda "görev ihlali" olarak değerlendirilebilir. Özellikle bu süre, kişisel işlere vakit ayırmak veya ek dinlenme kazanmak amacıyla kullanılıyorsa, işverenin uyarı veya fesih hakkı doğabiliyor.

AVUKATLARA GÖRE BİR SINIRI VAR

Avukatlar, "Bir çalışanın tuvalette telefonla konuşması veya özel işlerini halletmesi, önce uyarı, ardından tekrarında fesih sebebi sayılabilir" diyor.

Ancak uzmanlar aynı zamanda, tuvalet gibi özel alanların gözetlenemeyeceğini, bu nedenle bu tür durumlarda kanıt elde etmenin zor olduğunu vurguluyor.