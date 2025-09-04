Dodd, henüz 19 yaşındayken Romeo Beckham ile birlikte kamera karşısına geçtiği Burberry reklamıyla ilk kez adını duyurdu. Ancak bu büyük fırsata rağmen uçmadı, ayaklarını yere basmaya devam etti. Reklam çekiminden sonra ertesi gün yine çalıştığı bara gidip tuvaletleri temizlemeye devam etti. Arkadaşlarının ona 'Külkedisi' demesi de işte bu yüzden...

Bugünse bu lakap, hayatındaki masalsı dönüşümü anlatmak için çok daha anlamlı. Çünkü Dodd, Bridgerton dizisinin üçüncü sezonunda 'Francesca Bridgerton' karakteriyle ekran karşısına çıkıyor.

'KÜLKEDİSİ' HİKAYESİ DEVAM EDİYOR

Ünlü yapımcı Shonda Rhimes'ın imzasını taşıyan dizi, bugüne kadar birçok genç oyuncuyu yıldız yaptı. Rege-Jean Page, Phoebe Dynevor, Simone Ashley ve Jonathan Bailey gibi isimler dünya çapında tanındı. Şimdi ise gözler Hannah Dodd'un üzerinde.

Dodd'un canlandırdığı Francesca karakteri ise zarif ama içine kapanık tavırlarıyla dikkat çekiyor. Ancak oyunculuk dünyasında attığı bu dev adım, onun için tam anlamıyla bir "gece yarısı dönüşümü" oldu.

YOLCULUĞUNU BÖYLE ANLATTI

Dodd, kariyer yolculuğunu anlatırken hala şaşkınlığını gizleyemiyor:

"Sete ilk girdiğimde kendimi televizyon ekranının içine girmiş gibi hissettim. Daha önceki işimi düşününce bu inanılmaz bir değişim."

Tuvalet temizliğinden dünyanın en çok izlenen dönem dizilerinden birine uzanan yolculuğu sayesinde Hannah Dodd, kendi 'Külkedisi' masalını yazmaya devam ediyor.