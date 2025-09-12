Daily Mail'de yer alan habere göre 44 yaşındaki Dr. Suhail Anjum, 16 Eylül 2023'te Tameside Genel Hastanesi'nde görevliydi. Safra kesesi ameliyatı sürdüğü sırada yan ameliyathaneye geçen Anjum'un, bir hemşireyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yakalandığı ortaya çıktı. Olay, Manchester'daki Tıbbi Uygulayıcılar Disiplin Kurulu'nda gündeme taşındı.

"TUVALETE GİDİYORUM" DEDİ; HEMŞİREYLE BASILDI

Üç çocuk babası Anjum, ameliyatın ortasında "tuvalete gidiyorum" diyerek ameliyathaneden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra bir başka hemşire, onu 'hemşire C' ile birlikte 'uygunsuz pozisyonda' yakaladı.

Tanık hemşire, kadın görevlinin pantolonunu dizine kadar indirdiğini, Dr. Anjum'un ise pantolon bağını kapatmaya çalıştığını ifade etti.

Yaklaşık 8 dakika sonra salona dönen Anjum'un yokluğu sırasında hastaya zarar gelmediği, ameliyatın sorunsuz tamamlandığı belirtildi.

"BÜYÜK UTANÇ VE PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Pakistan'a dönerek mesleğini orada sürdüren Anjum, mahkemede yaptığı savunmada "Bu olaydan dolayı büyük utanç ve suçluluk duyuyorum. Neden yaptım bilmiyorum. Çok zor bir dönemden geçiyorduk. Eşimle bağımız zayıflamıştı, en küçük kızım prematüre doğdu, eşim doğum travması yaşadı. Tüm yük aile desteği olmadan omuzlarıma bindi" dedi.

Doktor, bu davranışının "asla kabul edilemez" olduğunu, kariyerinin en düşük noktasını yaşadığını belirterek "Tek seferlik bir hataydı, bir daha asla olmayacak. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım" ifadelerini kullandı.

MESLEKTEN MEN EDİLME RİSKİ

Anjum'un mesleğini sürdürüp sürdürmeyeceğine disiplin kurulu karar verecek.

2004'te Lahor Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden mezun olan Anjum, 2011'de İngiltere'ye gelerek Bristol, Milton Keynes ve Dartford hastanelerinde çalıştı. 2015'te Tameside & Glossop Entegre Sağlık Vakfı'na geçen doktor, 2024 Ekim'inde ayrılarak Liverpool'da görev yaptı ve ardından ülkesi Pakistan'a döndü.

Kurulun Anjum hakkındaki nihai kararı bugün vermesi bekleniyor.