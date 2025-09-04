ABD'de Boston merkezli Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen araştırmada 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihlerinde rutin kolonoskopi yaptıran 125 yetişkine, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıkları, tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresi soruldu.

Kolonoskopi sonuçlarıyla anket verilerini inceleyen araştırmacılar katılımcıların yüzde 66'sının tuvalette akıllı telefon kullandığını tespit etti.

Uzmanlar tuvalette akıllı telefon kullananlarda hemoroid görülme olasılığının yüzde 46'tan fazla olduğunu belirledi.

TUVALETTE EN ÇOK HABER OKUNUYOR

Araştırmacılar, bu esnada telefonda en sık yapılan aktivitelerin başında "haber okumak ve sosyal medyada gezinmek" geldiğini söylüyor.

Uzmanlar tuvalette telefonla geçirilen sürenin beş dakikayı geçmemesini öneriyor.

HEMOROİD NEDİR?

Hemoroid veya diğer adıyla basur, anüs ve rektumun alt kısmındaki damarların iltihaplanması, genişlemesi ve şişmesi demek.

Hemoroid yılda 4 milyon poliklinik ve acil servis başvurusuyla en sık görülen üçüncü gastrointestinal hastalık.

Sağlık sistemine 800 milyon dolardan fazla maliyet getiren hastalık kabızlık, liften fakir beslenme, uzun süreli oturma, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve hamilelik gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

Araştırma, ‘Plos One’ dergisinde yayınlandı.

