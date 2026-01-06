2026 yılı itibarıyla araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkileyecek araç muayene bedelleri netleşti. TÜVTÜRK istasyonlarında geçerli olacak yeni tarifeye göre, en çok kullanılan otomobil grubu için muayene ücreti 3 bin 288 TL seviyesine yükseldi. Egzoz emisyon ölçüm bedeliyle birlikte toplam maliyet 4 bin lirayı aşıyor.

2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRET LİSTESİ

Yeni yılda geçerli olacak zamlı tarifeler araç sınıflarına göre şu şekilde belirlendi:

Otomobil, Minibüs, Kamyonet ve SUV: 3.288 TL

Ağır Vasıtalar (Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker): 4.446 TL

Motosiklet, Traktör ve Motorlu Bisiklet: 1.674 TL

Bu ücretlere ek olarak, muayene sırasında zorunlu olan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü bedeli ise tüm araçlar için 460 TL olarak sabitlendi.

YOLA ELVERİŞLİLİK VE TOPLAM MALİYET DETAYI

Özellikle ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren yola elverişlilik muayenesiyle birlikte rakamlar daha da yukarı çıkıyor. Ağır vasıtalar için yola elverişlilik muayenesi dahil toplam tutar 5.557,50 TL’yi bulurken, otomobil ve hafif ticari araçlarda bu rakam 4.110 TL olarak uygulanacak.

MUAYENEYİ GECİKTİREN YANDI

Araç muayene süresini geçiren sürücüler için çift yönlü bir cezai işlem uygulanıyor. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2026 yılında 2.717 TL’ye yükseldi. Ayrıca, muayene istasyonunda yapılan gecikmeli işlemlerde, süresi geçen her ay için muayene ücretine %5 gecikme faizi ekleniyor. Bu faiz oranı, ay kesirlerinde de tam ay olarak hesaplandığı için sürücülerin randevu tarihlerine azami dikkat etmesi gerekiyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME MÜMKÜN MÜ?

TÜVTÜRK istasyonlarında ödemeler nakit, banka kartı ve kredi kartı ile yapılabiliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var; kredi kartı ile yapılan ödemelerde, yasal mevzuat gereği "hizmet bedeli" adı altında ek bir fark tahsil edilebiliyor.

2027'DE TÜVTÜRK DÖNEMİ SONA ERİYOR

Araç muayenesinde 2027 itibarıyla Turka dönemi başlayıp 2047 yılına kadar devam edecek. 1.7 milyar dolarlık ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027'de araç muayenesi hizmeti vermeye başlayacak.