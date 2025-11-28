Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 33 milyonu geçerken, yasal düzenlemeye göre bu araçların tamamı belirli periyodik aralıklarda muayene olmak zorunda.

Geçtiğimiz yıl yapılan ihalenin ardından 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene işlemlerinin TURKA'ya devredileceği kesinleşirken, yıllardır muayene işlemlerini yöneten TÜVTÜRK için 2026 yılının zamlı muayene ücretleri belli oldu.

ARAÇ MUAYENESİNE YÜZDE 25,49 ZAM



27 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'ye göre 2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Bu oran, yıllardır mevzuat gereği araç muayene ücretlerindeki artışı da doğrudan belirlemekte.

2025 yılındaki mevcut tarifenin 1 Ocak 2026 itibarıyla bu oranda zamlanacağı öğrenilirken, gelecek yıl uygulanacak muayene ücretleri şu şekilde: