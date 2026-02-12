Polis memuru Melih Okan Keskin (44), 2 Şubat günü aracını rutin muayeneden geçirmek için TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna gitti. Keskin ile kurum çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Keskin, kurum çalışanları tarafından darp edildi.

Keskin, 5 Şubat günü hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, TÜVTÜRK çalışanı 2 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Detaylı sürdürülen soruşturma kapsamında savcılık, Keskin’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

POLİS MEMURU İÇİN "KÜFRETTİ" İDDİASI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, olaya ilişkin görüntülerde Keskin’in üzerine araç süren ve yumruk attığı görülen tutuklu şüpheli Saruhan Atasoy, 3 Şubat tarihli ifadesinde, Keskin’in kurum çalışanlarıyla tartıştığını gördüğünü, kendisinin ise bu esnada başka bir vatandaşın aracını istasyondan çıkardığını anlatarak “Başka bir müşterinin aracını istasyondan çıkardığım sırada Keskin isimli şahıs kanalın dışında telefonla konuşuyordu. Ben 2-3 defa kornaya bastım. Şahıs umursamaz tavırlarına devam ederek çekilmedi. Şahıs çekilmeyince kullandığım aracı parka aldım. Bu sırada araç biraz esnemiş olabilir. O sırada şahsa araç değdiyse bilmiyorum. Araçtan inince şahıs bana ‘Beni ezeceksin o... çocuğu’ dedi. Ben şahsın bana saldıracağını düşündüm ve şahsa yumruk attım” dedi.

"ÜZERİME YÜRÜMESE VURMAZDIM"

Şüpheli Atasoy ifadesinin devamında ise “Görüntülerde şahsa vuran kişi olduğumu polislere beyan ettim. Öncesindeki tartışmada ben yoktum. Şahıs üzerime yürümese şahsa kesinlikle vurmazdım. Olayda ben parmağımdan yaralandım. Şahıs üzerime geldiğinde parmağımı tutmuştu. Ben herhangi bir savunma ve saldırı sporu eğitimi almadım. Bana hakaret eden, parmağımı tutarak parmağımın yaralanmasına sebep olan Melih Okan Keskin hakkında davacı ve şikâyetçiyim” şeklinde savunma yaptı.

Atasoy’un avukatı da “Şikâyetçi yasak bölgede bulunarak ve olayı baştan sona köpürterek ağır kusurlu davranan taraftır. Buna rağmen olaydan sonra da hakaretlerde bulunmuştur. Bu süreçte sağlığı yerinde olduğu için başka bir sebepten dolayı bu sağlık sorununu yaşamış olabilir” iddiasında bulundu.

Hakkında adli kontrol kararı uygulanan şüpheli Yiğitcan K. de ifadesinde Keskin’in amir yardımcısı kadınla tartıştığını ve üzerine yürüdüğünü gördüğünü iddia ederek özetle, “Buket Hanım’a vuracağını düşünerek aynı iş yerinde çalışan Rahman G. ile şahsı itekleyerek araç muayene istasyonu park alanına doğru çıkardık. Bu sırada Melih isimli şahsa bir kişi vurdu ancak kim olduğunu görmedim. Kesinlikle ben değildim. Bu olayda ben yaralanmadım. Şahsa vurmadım. Sadece dışarı itekledim. Şahıs çok küfür etti, şahsa vurmamak için kendimi zor tuttum. Bana hakaret eden Melih Okan Keskin hakkında davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

Tutuklanan diğer şüpheli Murat Yıldırım da 6 Şubat tarihli ifadesinde benzer açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Adamı iterken arkadaşlarımın kaç kişi olduğunu tam tahmin edemiyorum ancak kalabalıktık. Saruhan Atasoy bize hitaben küfür eden adama vurmuş. Ben bu şahsın öldüğünü de yine siz görevlilerden öğrendim. Şahsın neden öldüğünü bilmiyorum. Görüntüde ben görünmüş olabilirim ama yumruk atmadım” dedi. Yıldırım, Sulh Ceza Hâkimliğinde ise “Polis arkadaşlar bana video gösterdiler ancak ben oraya uzanmam zaten. Kavga anında oradaydım, kimin vurduğunu görmedim, itekleme vardı. Biz ayırmak için itekledik, kimin saldırdığını ben görmedim” şeklinde savunma yaptı.