Türkiye'deki tüm araçların muayenelerini 19 yıldır tek başına yapan TÜVTÜRK’ün sözleşmesi 2027’de sona erecek. TÜVTÜRK bugüne kadar 273 milyon aracı muayene etti. 2007 yılında 20 yıllığına 552 milyon dolara özelleştirilen ve tekel olan TÜVTÜRK, cirosunu da katladı. 2025 yılında 29.9 milyar lira ciro yaptı. 2025 yılında, istasyonlarda 3 milyon 500 bin araç ağır kusurlu olarak tespit edildi.

ÜCRETLER 8 KAT ARTTI

Vatandaşın 5 dakikalık muayene işlemi için fahiş ücretler ödediğini söyleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “2020’de 342 TL olan araç muayene ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 620 TL’ye çıktı. Bu da yetmezmiş gibi vatandaşlar şiddete maruz kalıyor” diye konuştu.