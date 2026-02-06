Olay, 2 Şubat'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana geldi.

STOP LAMBASINDAN MUAYENEDE KALDI

Polis memuru M.O.K., aracını rutin muayene için istasyona götürdü ancak stop lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kaldı. Bunun üzerine M.O.K. ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı.

POLİSİ DARBETTİLER

Tartışmanın hakaret ve tehdit boyutuna ulaşmasının ardından M.O.K.’nin istasyon çalışanları tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan polis memuru yoğun bakıma alındı. Olayla bağlantılı olarak Y.K. ve S.A., ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 Şubat’ta gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekran Haber'in haberine göre Gazi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 3 gün tedavi gören M.O.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.