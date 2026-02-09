Ankara'da aracının stop lambası yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kalan polis memuru M.O.K., TÜVTÜRK istasyonunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darbedildi. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Cinayete Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da tepki gösterdi.

Saral X hesabından yaptığı paylaşımda "Devletimizin polisine 20-30 kişinin birden saldırdığı, hunharca darbettiği ve neticesinde bir polisimizin şehit olduğu bir olayla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

Saral şunları kaydetti:

Devletimizin polisine 20-30 kişinin birden saldırdığı, hunharca darbettiği ve neticesinde bir polisimizin şehit olduğu bir olayla karşı karşıyayız. Bu, basit bir kavga değil; bu, doğrudan devlet otoritesine, kamu düzenine ve milletimizin huzuruna yapılmış alçak bir saldırıdır.

Görev başındaki bir polis memuruna topluca saldıracak cesareti bulan bu zihniyet, hukuk karşısında en ağır şekilde hesap vermelidir. Hiç kimse bulunduğu mevkiyi, kalabalığın gücünü ya da mesleğini arkasına alarak devletin polisine el kaldıramaz, kaldıramayacaktır.

Bu menfur olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılması, sorumluların tamamının adalet önüne çıkarılması ve hak ettikleri en ağır cezayı almaları artık bir zorunluluktur.

Bu saldırıya karışan, göz yuman, teşvik eden kim varsa hukuk önünde hesap vermelidir.

Devletin vakarını, güvenlik güçlerimizin onurunu ve milletimizin huzurunu korumak herkesin boynunun borcudur.

Polis Memurumuz Melih Okan Keskin’e Allah’tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.