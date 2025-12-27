Periyodik araç muayenelerinde yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK, yeni yıl öncesinde yaşanan randevu yoğunluğunu azaltmak amacıyla istisnai bir uygulamaya gitti.

Normal şartlarda pazar günleri kapalı olan araç muayene istasyonlarının, 28 Aralık Pazar günü açık olacağı duyuruldu.

2026’ya sayılı günler kala artan başvurular nedeniyle araç sahipleri istasyonlara yönelirken, TÜVTÜRK internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla pazar günü hizmet verileceğini bildirdi. Açıklamada, “Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlarımız hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 1 Ocak 2026 itibarıyla araç muayene ücretlerine zam yapılacak olması da yoğunluğun temel nedenleri arasında gösteriliyor. Zamlı tarifeden etkilenmek istemeyen sürücüler, muayene işlemlerini yıl bitmeden tamamlamaya çalışıyor.

2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak araç muayene ücretleri ise şu şekilde:

Motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör (römorklu/römorksuz): 1.674 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, SUV, römork, yarı römork ve özel amaçlı taşıtlar: 3.288 TL

Kamyon, çekici, otobüs ve tanker: 4.449 TL

Araç sahiplerinin hem fiyat artışı hem de randevu yoğunluğunu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları öneriliyor.