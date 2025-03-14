İstanbul Tuzla’da, Orhanlı Mahallesi Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal madde üretim fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın dış bölümünde, paletlerin bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın üretim alanına sıçramaması için yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, fabrikada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.