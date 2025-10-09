Tuzla Tersanede bakımda olan bir gemi yan yattı. Olay sırasında bazı işçiler denize düşerken Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen isimli işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Bu esnada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi yönlendirildi. Yapılan çalışmalarda Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in tahliye rampa kapağının altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.