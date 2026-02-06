Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı geride kalırken yaralar henüz kapanmadı.

Deprem sonrası bazı televizyon kanallarında "ortak yayında" toplanan bağışlarda, taahhüt edilen yaklaşık 30 milyar liralık eksiklik olduğu tespit edildi.

Sözcü TV'de "İçimizden Biri" programında Ekrem Açıkel, aradan geçen üç yıla ve yüksek enflasyona rağmen bu paranın ödenmemesini eleştirdi.

Afetin "şov malzemesi" yapıldığını eleştirisinde bulunan Açıkel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na seslenerek bu kişilerin açıklanması çağrısında bulundu.

Açıkel şunları söyledi:

"Deprem sonrası Türkiye büyük bir acı yaşıyordu. Televizyonlar birden ortak yayına geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda “Tek Yürek Türkiye” yayını yapıldı.

Ünlüler simsiyah giyinmişti; telefon başında bağışlar alındı. Peş peşe ünlü isimler, ünlü kurumlar, güçlü şirketler; depremzedeler için, yaralar bir an önce sarılsın diye bağışta bulundu. Hatırlıyorsunuz, dün gibi.

Canlı yayına bağlanan, isim yazdıran pek çok firma ve iş insanı vardı. “Tek Yürek Türkiye” denildi.

Toplanan bağış miktarı 115 milyar 100 milyon lira olarak açıklandı.

Peki, süreç sonunda nakit yatırılan para ne kadardı? 85 milyar 248 milyon lira.

Arada bir açık vardı: Söz verilen para ile fiilen yatırılan para arasında fark oluştu. Bu fark ne kadar biliyor musunuz? 29 milyar 852 milyon lira.

Nasıl olacak bu? Canlı yayına bağlanıp söz verdiler ama parayı yatırmadılar mı? Evet, olan tam olarak bu.

Üstelik üzerinden üç yıl geçti. Türkiye’de enflasyonun ne durumda olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O günün 30 milyar lirası bugün kaç para eder, siz tahmin edin.

Ne oldu bu paralar, ne oldu bu sözler?

“Reklam yapıp, şov yapıp gitmek yok”

Şimdi buradan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na açık bir çağrı yapmak istiyorum:

“Türkiye Tek Yürek”, “Seninleyiz Türkiye” diyerek canlı yayınlara bağlanan, tüm Türkiye’nin gözünün içine baka baka bağış sözü veren ama bu sözünü tutmayanların listesi mutlaka açıklanmalıdır.

Üzerinden üç yıl geçti. Depremin acısını kişisel reklam ve şov malzemesi mi yaptınız?

Kim yatırmadıysa, o parayı enflasyon farkıyla birlikte hesaplayıp depremzedelere yatırmalıdır.

Kimse acılarımız üzerinden reklam yapmasın."