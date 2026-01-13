Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), 13 Ocak 2026 Salı günü global ölçekte erişim sorunlarıyla gündeme geldi.

Mikroblog platformunda an itibariyle global ölçekte bir erişim problemi yaşanıyor.

Hem mobil uygulama hem de web sürümünde akış yenilenmiyor, gönderiler yüklenmiyor ve paylaşım yapılamıyor.

Türkiye'de kullanıcılar, ana sayfada "akış yenilenmiyor, bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatasıyla karşılaşıyor.

Dünya genelinde de "X down" etiketiyle farklı mecralarda paylaşımlar yapılarak platformda erişim olmadığına dair bilgi verildi.

Konuyla ilgili X yönetiminde henüz bir açıklama yapılmadı.