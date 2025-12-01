Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbiye saatler kala U19'da oynanan derbide saha karıştı.
Sarı lacivertlilerin, ezeli rakibini 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yumruklar konuştu.
MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
U19 Paf Ligi'nde oynanan maçın 88. dakikasında 1-1 eşitlikle girilirken Fenerbahçe, 89'da öne geçti. Golün ardından büyük sevinç yaşayan sarı lacivertli futbolcular ile Galatasaraylı futbolcular arasında gerginlik tırmandı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli oyuncular galibiyeti kutlarken sevinç yerini yumruklaşmaya bıraktı U19 maçında Galatasaraylı bir futbolcu, yaşanan arbedede Fenerbahçeli bir futbolcuya yumruk attı. Ardından saha içinde tansiyon yükselirken iki takım oyuncuları birbirine girdi.
Yaşanan gerilik güçlükle yatıştırılırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.