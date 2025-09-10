Artık Avrupa’nın güneyinde yakın zamanda Uber uygulaması üzerinden helikoptere binmek mümkün olacak. Elektrikli hava taksi girişimi Joby Aviation, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Blade Air Mobility’ye ait helikopterlerin Uber uygulaması üzerinden erişilebilir olacağını duyurdu.

Joby ve Uber, 2019’dan bu yana şehir içi hava taşımacılığı alanında birlikte çalışıyor. Uber’in bu ortaklığı, elektrikli hava taksi üreticisi Joby Aviation üzerinden yürütülüyor.

HELİKOPTER GÜZERGAHLARI NET DEĞİL

Henüz Uber işbirliği kapsamında hangi güzergAhların sunulacağı netleşmiş değil. Ancak şirket, geçtiğimiz yıl New York bölgesi ve Avrupa’nın güney kentlerinde — özellikle havaalanları dAhil olmak üzere — 50 binden fazla yolcu taşıdığına dikkat çekti. Blade’in Avrupa’daki öne çıkan rotalarından biri, Nice ile Monako arasındaki helikopter seferleri.

Joby Aviation’ın kurucusu ve CEO’su JoeBen Bevirt, “Blade’i Uber uygulamasına entegre etmek, Uber ile küresel ortaklığımızda doğal bir sonraki adım. Önümüzdeki yıllarda sessiz ve sıfır emisyonlu hava araçlarımızın devreye girmesi için de temel hazırlayacak” dedi.

Bevirt ayrıca, “Uber’in küresel platformu ve Blade’in kanıtlanmış ağıyla birlikte, dünya çapında hava ulaşımında yeni bir çağ başlatıyoruz” diye ekledi.

GEÇEN AY SATIN ALDILAR

Geçen ay Joby, Blade’in yolcu taşımacılığı işini satın aldı. Ancak organ nakillerinde kullanılan medikal taşımacılık bölümü Blade bünyesinde kalmaya devam ediyor.

Uber’in başkanı ve COO’su Andrew Macdonald, “Uber’in ilk günlerinden beri gelişmiş hava taşımacılığının şehirlerde güvenli, sessiz ve sürdürülebilir ulaşım sağlayacağına inanıyoruz. Uber’in küresel ölçeğini Joby’nin liderliğiyle birleştirerek müşterilerimize yolculuğun yeni neslini sunmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.