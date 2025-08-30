'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım 2022'de turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Kazada; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirmişti. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ise yaralanmıştı.

Melis İşiten, katıldığı 'Katarsis' programımda kazanın nedenlerinden birinin otelde kalmak istemediği için olduğunu söyledi.

İşiten, kazayla ilgili olarak şu ayrıntıları paylaştı:

"O gün o kazayı yapmamızım sebeplerinden birisi biz başka bir yerde kalacaktık, o gece yola çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim ve Tolga beni orada kaldırmak istemediği için biz yola çıktık. 'Sen burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Sen burada rahat uyuyamazsın, duş alamazsın' dediği için yola çıktık. O yüzden de şimdi hayatta veda etmekten zorlanıyorum."

Kazadaki her detayı net bir şekilde hatırladığını belirten oyuncu, "Ben hiç bilincimi kaybetmedim dolayısıyla her şeyi çok net hatırlıyorum" diye konuştu.